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地鐵客流量 疫後新高仍輸疫前

記者曹馨元 ╱ 紐約報導
近日，紐約市地鐵客流量連續五日付費乘客超過430萬人，達到新冠疫情恢復後的最佳水平；但相比疫情前平均每日570萬人次的客流量，如今的地鐵載客量仍舊低了25%。(記者曹馨元╱攝影)
近日，紐約市地鐵客流量連續五日付費乘客超過430萬人，達到新冠疫情恢復後的最佳水平；但相比疫情前平均每日570萬人次的客流量，如今的地鐵載客量仍舊低了25%。(記者曹馨元╱攝影)

近日，紐約市地鐵客流量連續五日付費乘客超過430萬人，達到新冠疫情恢復後的最佳水平；但相比疫情前平均每日570萬人次的客流量，如今的地鐵載客量仍舊低了25%。

在疫情高峰的2020年春季，紐約地鐵每日載客量跌破50萬人次，嚴重危及了收入主要依賴於票價的大都會運輸署(MTA)。到了2021年疫苗全面推出之際，紐約地鐵每日載客量仍停留在200萬人次，不及疫情前水平的一半。

隨著疫情的威脅逐漸退去，2023年，紐約地鐵全年共有39日的平均載客量超過400萬人次；而今年迄今，已有38日的平均載客量達到400萬人次。大都會運輸署主席利博(Janno Lieber)表示，無論是對於地鐵系統還是整個城市而言，這些上升的數字都代表著進步的跡象。

專家對此表示，新冠疫情以來，線上辦公的常態化是導致地鐵載客量尚未全面恢復的主要原因；而保持地鐵安全、清潔也是吸引更多乘客的關鍵。紐約州長霍楚(Kathy Hochul)與紐約市長亞當斯(Eric Adams)在過去兩年內多次增派紐約市警(NYPD)及國民兵至地鐵系統，以打擊疫情後上漲的交通犯罪。許多專家認為，交通系統有關的惡性案件與心理健康問題有較大關聯性，亞當斯也在本月宣布將啟動一項新計畫，著重解決心理健康問題，保護乘客安全。

根據紐約市警本月13日的最新數據顯示，今年到目前為止，紐約市運輸系統內的重罪襲擊案件減少了約5%，被視為不太嚴重的輕罪襲擊案下降了約2%。但紐約各區地鐵襲擊事件仍在以較高頻率發生，曼哈頓在10月20日至21日發生三起事故，布碌崙(布魯克林)也在10月17日至18日接連發生兩起搶劫、襲擊案件。

地鐵 疫情 紐約市

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