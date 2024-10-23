曲怡文提案 限付酒店式遊民所補助

州參議員曲怡文22日下午在布碌崙(布魯克林)宣布提案，擬限制市府補助酒店式遊民所的費用。(曲怡文提供)

州參議員曲怡文22日下午在布碌崙 (布魯克林)宣布提案，擬限制市府補助酒店式遊民 所的費用。她表示，這項提案旨在避免官商勾結，透過限制補助額督促市府將資源挹注修建更多可負擔住房。

曲怡文表示，以86街和25大道為例，市府和開發商以建酒店名義實則改建為遊民所，從中牟取巨大利潤，不只浪費納稅人稅金，更無法有效解決遊民問題。

該提案預計將於明年州參議會會期開始後正式提出，擬要求市府參考市房屋局(NYCHA)「第八項租金 補助券」(Section 8 Vouchers)計畫補貼標準，規定社福機構或其第三方合作單位，若與酒店簽訂臨時遊民所合約，市府每日支付的最高金額不得超過補貼可負擔住房的75%。

曲怡文表示，政府應將資源投注於提供長期穩定的住房，並指出現行做法成效不彰且助長浪費與腐敗，希望透過現有資源和政策工具，如可負擔住房建設貸款和稅收激勵政策，希望民眾安居樂業。她另指出，86街遊民所的興建及長期示威已經讓很多老百姓的生活偏離正軌，她期望用立法角度真正從根源解決問題。

提案中還計畫規定，曼哈頓中上城部分地區，以及布碌崙和皇后區第一及第二社區委員會等區域不受費用標準限制。曲怡文辦公室回應，這些地區的酒店業者並不需要依靠轉型為遊民所盈利，但如班森賀等社區的業者若轉型，不只需要獲得補助穩定收入，還需要獲得與政府的長期合約，才將提案限縮在更容易被業者趁虛而入的社區。