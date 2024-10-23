我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約華埠商改區將辦「開放街道」 萬聖節玩整天

曲怡文提案 限付酒店式遊民所補助

曲怡文提案 限付酒店式遊民所補助

記者馬璿╱紐約報導
州參議員曲怡文22日下午在布碌崙(布魯克林)宣布提案，擬限制市府補助酒店式遊民所的費用。(曲怡文提供)
州參議員曲怡文22日下午在布碌崙(布魯克林)宣布提案，擬限制市府補助酒店式遊民所的費用。(曲怡文提供)

州參議員曲怡文22日下午在布碌崙(布魯克林)宣布提案，擬限制市府補助酒店式遊民所的費用。她表示，這項提案旨在避免官商勾結，透過限制補助額督促市府將資源挹注修建更多可負擔住房。

曲怡文表示，以86街和25大道為例，市府和開發商以建酒店名義實則改建為遊民所，從中牟取巨大利潤，不只浪費納稅人稅金，更無法有效解決遊民問題。

該提案預計將於明年州參議會會期開始後正式提出，擬要求市府參考市房屋局(NYCHA)「第八項租金補助券」(Section 8 Vouchers)計畫補貼標準，規定社福機構或其第三方合作單位，若與酒店簽訂臨時遊民所合約，市府每日支付的最高金額不得超過補貼可負擔住房的75%。

曲怡文表示，政府應將資源投注於提供長期穩定的住房，並指出現行做法成效不彰且助長浪費與腐敗，希望透過現有資源和政策工具，如可負擔住房建設貸款和稅收激勵政策，希望民眾安居樂業。她另指出，86街遊民所的興建及長期示威已經讓很多老百姓的生活偏離正軌，她期望用立法角度真正從根源解決問題。

提案中還計畫規定，曼哈頓中上城部分地區，以及布碌崙和皇后區第一及第二社區委員會等區域不受費用標準限制。曲怡文辦公室回應，這些地區的酒店業者並不需要依靠轉型為遊民所盈利，但如班森賀等社區的業者若轉型，不只需要獲得補助穩定收入，還需要獲得與政府的長期合約，才將提案限縮在更容易被業者趁虛而入的社區。

除新提案外，曲怡文表示她接下來也將持續推動2023年由州參議員卡范納(Brian Kavanagh)提出的「住房通道補貼計畫」(Housing Access Voucher Program)，從補貼住房減少遊民的數量。根據州議會網站顯示，此補貼計畫將依照申請者收入和所在地區認定資格並分配補貼額，以及透過訂定房東與租戶間的租約規定，避免租客因無力支付租金遭驅逐。此外，提案要求地方政府須維持現有遊民的援助計畫和支出，不得因新計畫實行而消減原先資助額度。

86街反遊民所抗議已來到第98天，居民仍每天清晨5時接力輪班至晚間8時，深怕開發...
86街反遊民所抗議已來到第98天，居民仍每天清晨5時接力輪班至晚間8時，深怕開發商再次偷偷開工。(記者馬璿/攝影)
86街反遊民所抗議已來到第98天，居民仍每天清晨5時接力輪班至晚間8時，深怕開發...
86街反遊民所抗議已來到第98天，居民仍每天清晨5時接力輪班至晚間8時，深怕開發商再次偷偷開工。(記者馬璿/攝影)
22日下午紐約州參議員曲怡文於86街2501號宣布，將提案限制市府補助酒店式遊民...
22日下午紐約州參議員曲怡文於86街2501號宣布，將提案限制市府補助酒店式遊民所的費用。提案旨在避免官商勾結，透過限制補助額督促市府將資源挹注可負擔住房。(記者馬璿/攝影)

遊民 租金 布碌崙

上一則

華埠顯聖容教堂古老玻璃窗 被遊民投石砸損

下一則

紐約華埠商改區將辦「開放街道」 萬聖節玩整天
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

曼哈頓華埠顯聖容教堂被投石砸窗 古老玻璃窗結構受損修復需一年

曼哈頓華埠顯聖容教堂被投石砸窗 古老玻璃窗結構受損修復需一年
州府撥款3400萬元 助內陸帝國清理遊民營地

州府撥款3400萬元 助內陸帝國清理遊民營地
紐約市議會擬設修憲委員會 與市府權力平衡

紐約市議會擬設修憲委員會 與市府權力平衡
社區團體集會 抗議1號公投案

社區團體集會 抗議1號公投案

熱門新聞

法官宣判鄧海燕將面臨27年監禁。(記者高雲兒／攝影)

鄧海燕槍殺情夫判27年 死者兒：父親無法看到我大學畢業

2024-10-17 13:43
執法人員於江士康(Scott Chiang，姓名均為音譯)搜出18支非法槍支，以及一本中華民國護照。(皇后區地檢處提供)

前FBI華裔探員 紐約住宅搜出大批非法槍械 被控242罪名

2024-10-16 19:24
試圖性侵幼女的徐東賢獲刑十年。(格林威治警方發布)

紐約韓裔律師「約炮」14歲少女 判刑10年

2024-10-21 10:52
紐約長島房地產市場在今年上半年持續升溫，截至今年6月底，長島的單戶住宅、共管公寓和合作公寓的中位價格相比去年同期上漲了11.7%，創下歷史新高。(本報檔案照)

紐約長島房價續飆創歷史新高 大頸等華人聚集區增幅猛

2024-10-18 12:22
資深記者墨菲在疫情期間轉行成為一名急診護士。(截取自X@jarrettmurphy)

40歲轉行 紐約資深記者變急診護士不後悔

2024-10-16 16:21
電網升級工程影響範圍廣大，華裔居民擔心施工將帶來交通不便及汙染。圖為貝爾大道。(記者高雲兒／攝影)

電網升級2026年將動工 紐約皇后區、長島居民憂交通和汙染

2024-10-19 07:50

超人氣

更多 >
「長壽果」花生好處多 但有這3個禁忌

「長壽果」花生好處多 但有這3個禁忌
CDC遊輪衛生檢查 「最髒遊輪」上有蛆、鳥屍...

CDC遊輪衛生檢查 「最髒遊輪」上有蛆、鳥屍...
麥當勞這款漢堡疑爆大腸桿菌疫情 1死10住院

麥當勞這款漢堡疑爆大腸桿菌疫情 1死10住院
他遊遍76個國家 加州這城市是他的惡夢之一

他遊遍76個國家 加州這城市是他的惡夢之一
金融時報：台積電已通知美國 中國恐違反AI晶片管制

金融時報：台積電已通知美國 中國恐違反AI晶片管制