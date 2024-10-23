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成大紐約校友年會 校長沈孟儒特來參加

記者高雲兒╱紐約報導
國立成功大學大紐約區校友會在華僑文教服務中心日前舉辦盛大年會。(記者高雲兒╱攝影)
國立成功大學大紐約區校友會在華僑文教服務中心日前舉辦盛大年會。(記者高雲兒╱攝影)

國立成功大學大紐約區校友會在華僑文教服務中心日前舉辦盛大年會，吸引了近百名來自各個年代和行業的校友共襄盛舉，駐紐約台北經濟文化辦事處處長李志強作為校友到場祝賀；成功大學校長沈孟儒也特地從台灣來到紐約，與校友進行了深入的交流，並分享了學校的最新發展。

校長沈孟儒在年會上發表了熱情洋溢的講話，重點介紹了成功大學在科技創新、醫療服務、衛星科技及數位永續等關鍵領域的進展。沈校長表示：「成大努力將台灣的聲音帶向全球，我們的校友是我們最寶貴的資源。」他強調，成功大學培養的校友以團隊合作、同理心和韌性著稱，這些都是學校教育的核心價值。

李志強在致詞中回憶了他在成功大學的學生時光，特別是在榕樹下準備考試的日子。他表示，畢業後能在如此遙遠的地方與校友重聚，感到十分珍貴。創會會長鄭向元也發表了感性的致辭，他回顧了校友會自1988年成立以來的歷程，並對在座的校友們表示感謝，尤其是那些一直以來支持校友會發展的人士。他特別提到，現在校友會已經成為紐約地區極具活力的社群之一，尤其歡迎近年加入的年輕校友，他們為校友會帶來了新的活力和創意。

校友會董事長何炳文頒發多個獎項，包括榮譽會員、理事董事服務貢獻獎以及校友會獎學金等。在此次年會的尾聲，校友們共同參與合影，記錄了這次難忘的聚會。

校友會董事長何炳文向鄭向元頒發榮譽會員獎。(記者高雲兒／攝影)
校友會董事長何炳文向鄭向元頒發榮譽會員獎。(記者高雲兒／攝影)
左起何炳文、李志強、沈孟儒、鄭向元、陳永豐。(記者高雲兒／攝影)
左起何炳文、李志強、沈孟儒、鄭向元、陳永豐。(記者高雲兒／攝影)

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