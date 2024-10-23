強颱襲中國海南 僑胞捐款近4萬

紐約海南僑胞將為遭受強颱風的家鄉捐款近四萬元交給中國駐紐約總領館。(陳在福提供)

美國紐約海南同鄉會、紐約海南會所、美國海南總商會日前為遭受超強颱風「摩羯」襲擊的海南家鄉募集的3萬8600元捐款交到了中國駐紐約總領事館。中領館 表示，將把這筆錢代轉給海南省文昌慈善總會，用於當地災區救災和重建。

中國海南省今年9月6日遭受超強颱風「摩羯」襲擊，造成重大生命和財產損失，經濟也遭嚴重損失。海外僑胞和愛心人士聞訊後紛紛捐款捐物。紐約海南同鄉會、紐約海南會所和美國海南總商會從9月7日，即風災後第二天就發起了賑災捐款倡議，得到眾海南籍僑胞的熱烈響應，在一個多月時間裡收到了177名海南鄉親的愛心捐獻，大家的捐款從100元到1500元不等，總計捐款金額為3萬8600元。

19日，三位瓊籍僑團的負責人吳詩釗、陳在福和謝自力與為風災捐款1000元的美國亞裔 社團聯合總會會長陳善莊等一行八人前往中國駐紐約總領事館，將募集的3萬8600元捐款交給中領館，由其轉交海南省文昌慈善總會，支持災區重建。

對於這次愛心行動，紐約海南會所會長陳在福感謝眾僑胞伸出的援手。他表示，以前中國及海南遭受災害時，紐約海南僑團一直組織會員踴躍捐款，其中2014年中國四川和雲南發生地震 時，他們共捐款2萬7289元，用於震區救災和重建；2017年在家鄉海南遭受風災時，眾瓊籍鄉親也紛紛捐款獻愛心。