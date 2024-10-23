王嘉廉社區醫療中心 每周四將辦糖尿病預防講座

王嘉廉社區醫療中心日前表示，該機構每周將在其位於皇后區法拉盛的診所舉辦免費糖尿病預防和管理項目系列講座，為期一年。(主辦方提供)

王嘉廉社區醫療中心日前表示，該機構每周將在其位於皇后區法拉盛 的診所舉辦免費糖尿病預防和管理項目系列講座，為期一年。該計畫由QARI亞協服務中心主講，旨在對患者和社區成員提供支持，幫助他們關注自己患2型糖尿病的風險。

該機構表示，從10月24日(周四)開始，參與者將在每個周四與受過培訓的醫護人員會面，學習改善健康的實際技能，如增加身體活動、管理壓力以及做出更健康的飲食選擇。該計畫由聯邦疾病控制與預防中心(CDC)資助，課程將以過於和粵語進行，為社區民眾提供便利。

王嘉廉社區醫療中心醫務總監金曉星表示：「糖尿病是亞裔 所面臨的重要健康問題之一。這個項目將幫助參與者們學習健康管理的具體方法，從而有效降低罹患糖尿病的風險。」

該糖尿病預防管理項目系列講座的舉辦時間為每周四下午1時30分至2時30分，地點為醫療中心位於皇后區法拉盛131-72號的診所。屆時將為參加者提供免費食品券。如需報名，請致電(617) 472-2200，或通過電郵QARI亞協服務中心([email protected])獲取更多資訊。