布碌崙中秋花車遊行答謝宴 逾百人出席

首屆布碌崙慶祝中秋花車遊行答謝暨頒獎典禮日前舉行，眾多民選官員與華社成員參與。(記者馬璿/攝影)

首屆布碌崙 (布魯克林)慶祝中秋花車遊行答謝暨頒獎典禮日前舉行，眾多民選官員與華社成員參與。席間，主辦單位繁榮布碌崙協會(BBA)也宣布推動下一階段的8大道 清掃計畫，盼社區居民共同參與。

晚宴邀請逾百位社區人士，州眾議員 寇頓、鄭永佳、市議員莊文怡和國會眾議員高德曼辦公室代表葉凌霞等人皆出席。莊文怡表示，協會成立短時間內就有翻天覆地的變化，期待接下來能為社區帶來更多貢獻；鄭永佳則有感社區變化，感謝協會為凝聚華社付出的努力。

上月8日，繁榮布碌崙協會舉辦首次中秋亞裔傳統文化節花車遊行，本次晚宴旨為答謝為花車貢獻心力的社區成員，並頒發社區卓越獎項予來自教育、醫療、商業等多領域優秀華裔代表。

繁榮布碌崙協會會長黃啟旺致詞提到，雖然協會成立時間不久，但仍然感謝社區對組織的大力支持，表示「社區不是一個人的，要靠眾人之力才能把社區做好。」繁榮布碌崙協會的凌飛則表示，組織成立初心是為讓社區變得更好，喊出「社區是我家、美化靠大家」口號，望社區成員能繼續支持8大道清掃計畫。

席間，繁榮布碌崙協會也公布接下來清潔8大道的安排，表示從本月28日開始每周末都會安排另聘的兩名員工，從中午12時清掃60到50街至下午3時，周末則是會安排義工。會長黃啟旺表示，希望藉由社區參與，翻轉外地旅客對華社髒亂的印象。

針對色情小廣告，繁榮布碌崙協會將持續清除並將範圍擴大到67街一帶；同時，繁榮布碌崙協會也和非營利機構「社區就業計畫聯合會」(ACE)合作，將使用高壓水槍沖洗髒臭街道以及清洗牆面和鐵門塗鴉。