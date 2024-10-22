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雙十慶典隆重盛大 經文處辦答謝宴

紐約市議會擬設修憲委員會 與市府權力平衡

布碌崙中秋花車遊行答謝宴 逾百人出席

記者馬璿／紐約報導
首屆布碌崙慶祝中秋花車遊行答謝暨頒獎典禮日前舉行，眾多民選官員與華社成員參與。(記者馬璿/攝影)
首屆布碌崙慶祝中秋花車遊行答謝暨頒獎典禮日前舉行，眾多民選官員與華社成員參與。(記者馬璿/攝影)

首屆布碌崙(布魯克林)慶祝中秋花車遊行答謝暨頒獎典禮日前舉行，眾多民選官員與華社成員參與。席間，主辦單位繁榮布碌崙協會(BBA)也宣布推動下一階段的8大道清掃計畫，盼社區居民共同參與。

晚宴邀請逾百位社區人士，州眾議員寇頓、鄭永佳、市議員莊文怡和國會眾議員高德曼辦公室代表葉凌霞等人皆出席。莊文怡表示，協會成立短時間內就有翻天覆地的變化，期待接下來能為社區帶來更多貢獻；鄭永佳則有感社區變化，感謝協會為凝聚華社付出的努力。

上月8日，繁榮布碌崙協會舉辦首次中秋亞裔傳統文化節花車遊行，本次晚宴旨為答謝為花車貢獻心力的社區成員，並頒發社區卓越獎項予來自教育、醫療、商業等多領域優秀華裔代表。

繁榮布碌崙協會會長黃啟旺致詞提到，雖然協會成立時間不久，但仍然感謝社區對組織的大力支持，表示「社區不是一個人的，要靠眾人之力才能把社區做好。」繁榮布碌崙協會的凌飛則表示，組織成立初心是為讓社區變得更好，喊出「社區是我家、美化靠大家」口號，望社區成員能繼續支持8大道清掃計畫。

席間，繁榮布碌崙協會也公布接下來清潔8大道的安排，表示從本月28日開始每周末都會安排另聘的兩名員工，從中午12時清掃60到50街至下午3時，周末則是會安排義工。會長黃啟旺表示，希望藉由社區參與，翻轉外地旅客對華社髒亂的印象。

針對色情小廣告，繁榮布碌崙協會將持續清除並將範圍擴大到67街一帶；同時，繁榮布碌崙協會也和非營利機構「社區就業計畫聯合會」(ACE)合作，將使用高壓水槍沖洗髒臭街道以及清洗牆面和鐵門塗鴉。

此外，為解決菸蒂問題，繁榮布碌崙協會擬與市衛生局及店家合作並行教育講座，推動在7至9大道放置專門菸灰缸；並將依照紐約市現行法規油漆畫線，規定攤販位置來改善市容。接下來更將與市交通局、市小商業服務局(SBS)和市衛生局合作，啟動美化7至9大道街容的計畫，擬在行道樹下方種植鮮花並請專人管理。

BBA會長黃啟旺致詞提到，雖然協會成立時間不久，但仍然感謝社區對組織的大力支持。...
BBA會長黃啟旺致詞提到，雖然協會成立時間不久，但仍然感謝社區對組織的大力支持。(記者馬璿/攝影)

布碌崙 8大道 眾議員

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