華康會明辦籌款晚會 表彰傑出亞裔

華人健康協會日前宣布，將在23日(周三)舉行籌款晚宴，並頒發獎項給亞裔社區的傑出成員。(記者馬璿／攝影)

華人健康協會日前宣布，將在23日(周三)舉行籌款晚宴，並頒發獎項給亞裔 社區的傑出成員。華康會合作單位亞美醫師協會慈善基金會(CAIPA Foundation, Inc.)社區事務部副總裁黃雪莉、Anthem藍十字藍盾保險社區關係經理戴日基、國會眾議員瑪麗奧(Nicole Malliotakis)、布碌崙 (布魯克林)共和黨 主席巴薩米安(Richard Barsamian)、代表共和黨和保守黨競選布碌崙第17選區州參議員的陳學理及市議員莊文怡出席記者會。

華康會負責人陳麗娜表示，籌款晚宴上將表彰多個獎項給不同領域的亞裔傑出專業人士，旨為認可獲獎者對社區的貢獻。藝術獎得主為Doobie Duke Sims、法律倡導獎楊佩玲(Pauline Yeung-Ha)、醫療從業顧問獎伍少玲(Dr. Lisa Eng)、社區巡邏獎吳肯特(Kent Woo)、終身奉獻社區志願者獎向日葵，而社區金融機構獎則為道明銀行(TD Bank)獲得。

華康會負責人陳麗娜表示，組織成立十年來見證社區的改變和成長，希望透過籌款晚宴正式且隆重的頒發獎項給在藝文領域、醫療健康、社會公正領域擁有傑出貢獻的亞裔人士。另表示，本次籌款晚宴將有精彩表演，且不只形式將打破傳統，連當天的餐食都會有別以往，希望將「錢花在刀口上」，避免不必要的鋪張浪費。市議員莊文怡說，她與陳麗娜認識10多年，她感謝華康會為社區做出重大貢獻，預祝籌款晚宴成功。

瑪麗奧現身記者會表示，自己父母也年事已高，會積極長者爭取權益，希望社區長輩能多支持她。陳學理表示，很開心有華康會在社區提供長者更好的服務，自己身為多年住民，深知社區需要什麼，勝選後也會針對公共安全和教育公平性改革；針對網路上對他的攻擊影片，他認為「荒謬至極」，表示自己有多年從警經驗，更曾在海軍服役六年，強調自己「是個愛國者」。