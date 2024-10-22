東百老匯地鐵站 乘客墜軌身亡

下東城東百老匯地鐵站21日發生慘劇，一名男子落軌遭列車碾壓身亡。(本報檔案照)

下東城東百老匯地鐵站 21日發生慘劇，一名男子在落軌並遭列車碾壓身亡。此外，曼哈頓另外兩座地鐵站近日發生襲擊事件，導致兩名市民受傷，再次引發市民對地鐵站安全的關注。

據紐約市 警(NYPD)消息，21日凌晨12時48分左右，在F線列車駛出位於東百老匯地鐵站時，一名男子因試圖在不同車廂間穿行而跌落軌道，隨後被列車輾過。雖醫護人員很快趕到現場，但該男子還是不幸於1時07分時被宣布當場死亡。目前關於該男子的更多身分信息還在調查中。

同日早晨5時15分左右，一名女子在上西區的96街地鐵站自3號線列車下車時，一名男子突然無故襲擊她的臉部。該女子得以在現場接受治療，她表示並不認識這名襲擊者，襲擊者目前也仍在逃。

20日晚，位於華埠附近的第二大道與東休士頓街(Second Avenue and East Houston Street)地鐵站也發生襲擊事故，一名男子在開往上城的F線列車月台上被砍傷手臂，該男子隨後被送往表維醫院(Bellevue Hospital)，沒有生命危險。警方表示，襲擊發生在晚上6時剛過，持刀歹徒步行逃離現場。目前嫌疑人作案動機仍不明確；據描述，該名嫌犯膚色黝黑，最後被看到時身穿深色衣服，頭戴藍色頭巾。

根據紐約市警本月13日的最新數據顯示，今年到目前為止，紐約市運輸系統內的重罪襲擊案件減少了約5%，被視為不太嚴重的輕罪襲擊案下降了約2%。因與交通系統有關的心理健康問題，近年來愈發受到通勤者和市府的關注市長亞當斯(Eric Adams)也在本月宣布將啟動一項新計畫，著重解決心理健康問題，保護乘客安全。