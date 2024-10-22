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感謝社區支持 華策會10╱23辦金秋晚會

記者馬璿╱紐約報導
華人策劃協會將舉辦金秋共享晚會，表彰多位社區傑出人士。(記者馬璿╱攝影)
華人策劃協會將舉辦金秋共享晚會，表彰多位社區傑出人士。(記者馬璿╱攝影)

華人策劃協會(CPC)日前宣布，將在23日(周三)晚間6時舉辦金秋共享晚會，表彰多位社區傑出人士。

華策會負責人梅兆波表示，組織在社區深耕45年，這是他們第12年舉辦共享晚會，除希望能感謝一路以來的支持與贊助者外，更表揚社區優秀人士的貢獻。晚會將頒發獎項給PS-94小學校長岡薩雷茲、北京食品公司胡健奇和韓麗婷、瑪摩利醫院中風中心主任王慶良，以及布碌崙地區檢察官辦公室審判處處長吳建宏，有興趣民眾可至華策會官網購票。

岡薩雷茲(Cristina Gonzalez)表示，華策會服務的兩萬名社區成員中，也包含許多學校大家庭的成員，認為其全面的支持提升了日落公園的教育系統。他也談道，校方不只與華策會共同舉辦課程與研討會滿足父母的情緒需求，更有周末活動讓家庭歡聚，校方也會反思明年應該怎麼進步，才能更好地為社區服務。

吳建宏同樣獲頒獎項，他在記者會上談到華策會對他的影響，表示他來自移民家庭，父母忙於工作時，是華策會的免費課後輔導班免去他父母的煩惱，華策會更給了他第一份暑期實習，很感謝團隊長年回饋社區。王慶良除感謝華策會頒發獎項外，也再次傳達現場民眾關於中風相關的衛教知識，表示中風是可預防、可醫治的症狀，呼籲民眾可多使用醫療資源或諮詢院方。

紐約朗格尼醫療中心家庭健康部門社區計畫副總裁霍普金斯(Kathy Hopkins，音譯)表示，日落公園是一個歡迎各方人士的社區，非常喜歡這裡的活力和社區成員間多元的合作模式。亞美醫師協會慈善基金會(CAIPA Foundation, Inc.)社區事務部副總裁黃雪莉也出席記者會，表示已與華策會建立長達10年交情，見證他們長年為亞裔爭取權益，是「社區最好的夥伴」；另談及本月為乳癌防治月，她呼籲民眾每年都要檢查，把健康放在第一順位。

華人策劃協會將舉辦金秋共享晚會，表彰多位社區傑出人士。(記者馬璿╱攝影)
華人策劃協會將舉辦金秋共享晚會，表彰多位社區傑出人士。(記者馬璿╱攝影)

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