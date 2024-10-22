2025紅藍卡重大規則變更介紹會 11╱2登場

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對眾多已持有紅藍卡 的受益人來說， 從10月15日至12月7日的年度開放投保期(Annul Election Period, 簡稱AEP)是每年最重要的時期之一，因為在這一時期選擇的醫療保險計畫將決定未來一年的醫生、用藥以及將享有的福利 。而2025年紅藍卡更是有不少重大規則的變更，所以在這段時間詳細瞭解各醫療保險公司提供的計畫，做出適合身體健康需要的選擇，極為重要。

紅藍卡包括A， B， C， D四個部分，其中A部分提供醫院等承保，B部分提供醫療等的承保，D部分提供處方藥的承保，也稱紅藍卡處方藥計畫。C部分是紅藍卡優勢計畫(Medicare Advantage Plans)則提供A，B部分所有承保，在大部分情況下也提供處方藥的承保。A，B部分由聯邦醫療保險 與醫療補助服務中心(Center for Medicare and Medicaid Services, 簡稱CMS)提供承保。稱為傳統聯邦醫療保險，即傳統紅藍卡。C和D則是由和CMS簽有合同的私人醫療保險公司提供，但各保險公司所提供的承保內容各有不同，適應不同人群需求。

紅藍卡受益人可選擇使用傳統紅藍卡，另加入紅藍卡處方藥計畫。或選擇加入一個紅藍卡優勢計畫。前者無特定的醫生網路，但在使用醫療承保時，要支付20% 共同保險，且這費用沒有上限。為支付這20% 共同保險以及其他額外費用，有的民眾會購買紅藍卡補充計畫來支付這些費用。加入紅藍卡優勢計畫大部分需要民眾使用特定網路，但支付的醫療共付費用較低或免費，而且有年度最高自付額限制。另外優勢計畫也提供傳統紅藍卡沒有的牙科、眼科、助聽器以及OTC等額外福利。

一般情況下，紅藍卡受益人在參加一個紅藍卡優勢計畫之後，每年只有在AEP期間才能進行選擇，轉入另一個優勢計畫。他們也可回歸傳統紅藍卡，參加紅藍卡處方藥計畫或再添加紅藍卡補充計畫。紅藍卡優勢計畫也會根據情況變化，每年進行醫生和醫院網路，藥物承保，以及額外福利等的更改。民眾即使不打算更換保險計畫，也需對現有計畫進行審核，確保自己看的醫生，去的醫院以及所吃的藥物還在承保範圍內。

2025年紅藍卡有些規則有重大改變，如參加紅藍白卡雙重資格優勢計畫的受益人，明年不再有季度特別投保期（Special Enrollment Period, 簡稱SEP）。另外紐約州紅藍白卡雙重資格優勢計畫的牙科福利也有變動等。