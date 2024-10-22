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2025紅藍卡重大規則變更介紹會 11╱2登場

【紐約訊】
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對眾多已持有紅藍卡的受益人來說， 從10月15日至12月7日的年度開放投保期(Annul Election Period, 簡稱AEP)是每年最重要的時期之一，因為在這一時期選擇的醫療保險計畫將決定未來一年的醫生、用藥以及將享有的福利。而2025年紅藍卡更是有不少重大規則的變更，所以在這段時間詳細瞭解各醫療保險公司提供的計畫，做出適合身體健康需要的選擇，極為重要。

紅藍卡包括A， B， C， D四個部分，其中A部分提供醫院等承保，B部分提供醫療等的承保，D部分提供處方藥的承保，也稱紅藍卡處方藥計畫。C部分是紅藍卡優勢計畫(Medicare Advantage Plans)則提供A，B部分所有承保，在大部分情況下也提供處方藥的承保。A，B部分由聯邦醫療保險與醫療補助服務中心(Center for Medicare and Medicaid Services, 簡稱CMS)提供承保。稱為傳統聯邦醫療保險，即傳統紅藍卡。C和D則是由和CMS簽有合同的私人醫療保險公司提供，但各保險公司所提供的承保內容各有不同，適應不同人群需求。

紅藍卡受益人可選擇使用傳統紅藍卡，另加入紅藍卡處方藥計畫。或選擇加入一個紅藍卡優勢計畫。前者無特定的醫生網路，但在使用醫療承保時，要支付20% 共同保險，且這費用沒有上限。為支付這20% 共同保險以及其他額外費用，有的民眾會購買紅藍卡補充計畫來支付這些費用。加入紅藍卡優勢計畫大部分需要民眾使用特定網路，但支付的醫療共付費用較低或免費，而且有年度最高自付額限制。另外優勢計畫也提供傳統紅藍卡沒有的牙科、眼科、助聽器以及OTC等額外福利。

一般情況下，紅藍卡受益人在參加一個紅藍卡優勢計畫之後，每年只有在AEP期間才能進行選擇，轉入另一個優勢計畫。他們也可回歸傳統紅藍卡，參加紅藍卡處方藥計畫或再添加紅藍卡補充計畫。紅藍卡優勢計畫也會根據情況變化，每年進行醫生和醫院網路，藥物承保，以及額外福利等的更改。民眾即使不打算更換保險計畫，也需對現有計畫進行審核，確保自己看的醫生，去的醫院以及所吃的藥物還在承保範圍內。

2025年紅藍卡有些規則有重大改變，如參加紅藍白卡雙重資格優勢計畫的受益人，明年不再有季度特別投保期（Special Enrollment Period, 簡稱SEP）。另外紐約州紅藍白卡雙重資格優勢計畫的牙科福利也有變動等。

由世界日報主辦、第一保健贊助的「2025紅藍卡重要規則變更介紹會」，將於11月2日法拉盛喜來登飯店2樓Ballroom廳舉行，有興趣民眾可參加。介紹會邀請前社安局社區聯絡員黃玉霞全面提供紅藍卡變動的相關資訊，為大家答疑解惑。活動地址是法拉盛39大道135-20號2樓，報名電話(718) 746-8889轉213，線上報名：https://bit.ly/WJ20241102

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紅藍卡 聯邦醫療保險 福利

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