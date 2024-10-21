銘傳美東校友會 辦防乳癌步行

銘傳大學美東校友會20日在曼哈頓中央公園舉行「粉紅十月 防治乳癌」步行活動，紀念身邊因乳癌去世的親友，也為乳癌倖存者加油鼓勁。(記者曹馨元╱攝影)

銘傳大學美東校友會20日在曼哈頓中央公園 舉行「粉紅十月 防治乳癌」步行活動，紀念身邊因乳癌去世的親友，也為乳癌倖存者加油鼓勁。今年，銘傳大學美東校友會成為美國防癌協會的一員，本次也是校友會闊別10年後再次舉行抗乳癌建行，共有20餘名校友及親屬參與。

銘傳大學美東校友會會長彭敬湘表示，乳癌作為威脅女性健康的一大疾病，在校友會及身邊親友中也不乏多名乳癌患者，她希望能藉此次活動增強大家的防乳癌意識；而校友會在此次健行活動前已舉行過一次捐款，籌得的共1200元款項將全部捐予美國防癌協會，她也很欣慰地看到「大家的反響比想像中的好」。本次健行活動的路線為繞中央公園一周，活動當日晴空萬里，校友們一路說笑、和樂愉快。

參與健行活動的也有多名乳癌倖存者。其中，79歲的江女士在12年前被檢查出患有乳癌，在經歷手術和化療後，幸而性格開朗的她得以一直保持良好的身心狀態。

江女士表示，此次參加活動也是希望能呼籲大家要注意防範乳癌，「因為乳癌常常會在沒有症狀的情況下發生，所以定期檢查是很有必要的」。她分享到，自己也是在發現腋下有硬塊後通過兩次拍片才確診，所以一旦發現有問題，千萬不能掉以輕心。江女士也認為，良好的心態是恢復的關鍵；在她被告知患乳癌時，「我呆住了，我問我的醫生該怎麼辦，他告訴我：往前走」。