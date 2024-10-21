成本漲太凶 長島華人餐廳熄燈道別

餐廳業主李傑森表示，不斷上漲的菜品以及人力成本，是關閉的主因。(取自Long Island Pekin臉書)

一家由華人在長島 經營五年的中餐廳，因不斷上漲的成本和人手短缺問題，於近日關閉。餐廳業主表示，不斷上漲的菜品以及人力成本，是關閉的主因。

這家位於長島巴比倫村(Babylon)的中餐館 長島烤鴨(Long Island Pekin)已經經營五年；近日，業主李傑森(Jason Lee)在餐館的臉書頁面上，對顧客發表深情的告別辭，感謝大家多年來的支持和愛護。他回顧了餐廳作為顧客慶祝重要時刻的場所，包括第一次約會、求婚、寶寶派對、畢業、結婚紀念日等重要生活事件。

接著，他在解釋決定關閉這家餐廳的原因時說道，他一直試圖保持低價策略，以吸引更多顧客，但食材成本和員工薪酬的上升使這變得越來越困難。

他舉例，像四季豆這樣的食材價格從2019年每箱20元飆升至如今的50元，而肉類的價格也上漲了20%至30%，這些成本壓力讓經營變得越來越艱難，再加上顧客對價格的抱怨增多，令他倍感壓力。

李傑森補充，對於中餐館來說，招募合格的廚師也成為一大挑戰。大多數技術熟練的中餐廚師住在皇后區 ，距離長島偏遠地區太遠，導致通勤困難且費用高昂，進一步增加了餐廳的運營難度。這對最近剛迎來第二個孩子的李傑森來說，更增添生活和工作壓力，所以當另一個餐飲集團提出接手餐廳的租約時，他決定接受這個機會。

據悉，李傑森將和合作夥伴將開設兩家新的「快速餐飲點」，專注於快節奏的連鎖經營，通過取消服務部分來降低顧客的成本。