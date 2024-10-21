我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

雙十慶典隆重盛大 經文處辦答謝宴

紐約市議會擬設修憲委員會 與市府權力平衡

成本漲太凶 長島華人餐廳熄燈道別

記者高雲兒╱紐約報導
餐廳業主李傑森表示，不斷上漲的菜品以及人力成本，是關閉的主因。(取自Long Island Pekin臉書)
餐廳業主李傑森表示，不斷上漲的菜品以及人力成本，是關閉的主因。(取自Long Island Pekin臉書)

一家由華人在長島經營五年的中餐廳，因不斷上漲的成本和人手短缺問題，於近日關閉。餐廳業主表示，不斷上漲的菜品以及人力成本，是關閉的主因。

這家位於長島巴比倫村(Babylon)的中餐館長島烤鴨(Long Island Pekin)已經經營五年；近日，業主李傑森(Jason Lee)在餐館的臉書頁面上，對顧客發表深情的告別辭，感謝大家多年來的支持和愛護。他回顧了餐廳作為顧客慶祝重要時刻的場所，包括第一次約會、求婚、寶寶派對、畢業、結婚紀念日等重要生活事件。

接著，他在解釋決定關閉這家餐廳的原因時說道，他一直試圖保持低價策略，以吸引更多顧客，但食材成本和員工薪酬的上升使這變得越來越困難。

他舉例，像四季豆這樣的食材價格從2019年每箱20元飆升至如今的50元，而肉類的價格也上漲了20%至30%，這些成本壓力讓經營變得越來越艱難，再加上顧客對價格的抱怨增多，令他倍感壓力。

李傑森補充，對於中餐館來說，招募合格的廚師也成為一大挑戰。大多數技術熟練的中餐廚師住在皇后區，距離長島偏遠地區太遠，導致通勤困難且費用高昂，進一步增加了餐廳的運營難度。這對最近剛迎來第二個孩子的李傑森來說，更增添生活和工作壓力，所以當另一個餐飲集團提出接手餐廳的租約時，他決定接受這個機會。

據悉，李傑森將和合作夥伴將開設兩家新的「快速餐飲點」，專注於快節奏的連鎖經營，通過取消服務部分來降低顧客的成本。

長島 中餐館 皇后區

上一則

共和黨候選人集會 籲嚴打賣淫

下一則

華埠夜間連環車禍6傷 疑因酒駕超速
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約州130餘所大學 明日起限時免申請費

紐約州130餘所大學 明日起限時免申請費
華裔古今童模秀 親子同樂展自信

華裔古今童模秀 親子同樂展自信
電網升級2026年將動工 紐約皇后區、長島居民憂交通和汙染

電網升級2026年將動工 紐約皇后區、長島居民憂交通和汙染
長島房價3年來漲幅逾3成 大頸等六大區域增幅猛

長島房價3年來漲幅逾3成 大頸等六大區域增幅猛

熱門新聞

法官宣判鄧海燕將面臨27年監禁。(記者高雲兒／攝影)

鄧海燕槍殺情夫判27年 死者兒：父親無法看到我大學畢業

2024-10-17 13:43
執法人員於江士康(Scott Chiang，姓名均為音譯)搜出18支非法槍支，以及一本中華民國護照。(皇后區地檢處提供)

前FBI華裔探員 紐約住宅搜出大批非法槍械 被控242罪名

2024-10-16 19:24
紐約長島房地產市場在今年上半年持續升溫，截至今年6月底，長島的單戶住宅、共管公寓和合作公寓的中位價格相比去年同期上漲了11.7%，創下歷史新高。(本報檔案照)

紐約長島房價續飆創歷史新高 大頸等華人聚集區增幅猛

2024-10-18 12:22
試圖性侵幼女的徐東賢獲刑十年。(格林威治警方發布)

紐約韓裔律師「約炮」14歲少女 判刑10年

2024-10-21 10:52
消防員將導致火災的鋰電池放入鼓型安全桶內。(記者胡聲橋/攝影)

又是鋰電池釀禍 布碌崙班森賀華人住宅火災

2024-10-15 06:45
資深記者墨菲在疫情期間轉行成為一名急診護士。(截取自X@jarrettmurphy)

40歲轉行 紐約資深記者變急診護士不後悔

2024-10-16 16:21

超人氣

更多 >
Trader Joe's粉絲又排起長龍 這次不是為搶迷你托特包

Trader Joe's粉絲又排起長龍 這次不是為搶迷你托特包
華郵：擁有連棟屋成為新版美國夢

華郵：擁有連棟屋成為新版美國夢
這5類衣物 清潔專家：絕不要用冷水洗

這5類衣物 清潔專家：絕不要用冷水洗
鮭魚營養又美味 但可以每天吃嗎

鮭魚營養又美味 但可以每天吃嗎
他高空拋物砸死路人 6天扔了十幾次…判死刑立即執行

他高空拋物砸死路人 6天扔了十幾次…判死刑立即執行