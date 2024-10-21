「邂逅三星堆展」再現古蜀文明

「邂逅三星堆」全球沉浸式數位展覽日前在曼哈頓上東區的MEMOR博物館亮相。(主辦方提供)

「邂逅三星 堆」全球沉浸式數位展覽日前在曼哈頓上東區的MEMOR博物館 亮相。該展覽透過數位技術和現代手法，讓觀眾近距離接觸古蜀文明的藝術成就，並深入了解這一神秘遺址的歷史背景。

展覽由中國文博機構與專家共同策畫，歷時三年準備、兩年拍攝完成，利用1:1的文物複製品、超高清12K影像、AI互動技術以及VR 沉浸式體驗，呈現了三星堆考古發掘歷程及當代藝術家的作品，展示古蜀文明的深厚內涵。

VR技術使得部分較為大型的文物能夠「飄洋過海」，在有限的博物館空間內展出。本次VR展覽將展出「青銅大立人」和「青銅神樹」等文物，這些珍品均展示了古蜀人的藝術成就與精神象徵。複製展品包括象徵蜀文明的青銅面具、祭壇及金面具。

其中最具代表性的「青銅戴冠縱目面具」，揭示了古蜀人的宗教信仰與儀式活動。這些文物於1986年三星堆2號祭祀坑中出土，為研究蜀文明提供了重要線索，尤其是戴金面罩的銅人頭像，至今仍是三星堆文化的標誌性形象之一。展覽除了以超高清巨幕展示文物細節，並設置了VR考古體驗。

三星堆遺址距今約3600年，是20世紀最重要的考古發現之一。該遺址最早於1927年由中國四川廣漢一位農民偶然發現，並在1986年和2021年進行了兩次大規模發掘。截至目前，出土了超過3萬件金器、玉器、象牙器等珍貴文物，其中以巨型青銅器尤為著名。2002年，大都會博物館曾舉辦古蜀文化展，罕見展出了三星堆的青銅器。

本次展覽此前已在北京、巴黎和多哈等地展出。紐約展覽將持續至明年2月7日(周五)，觀眾可訪問博物館官網了解詳情：memormuseum.com/exhibition/sanxingdui-encounter