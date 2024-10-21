我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

雙十慶典隆重盛大 經文處辦答謝宴

紐約市議會擬設修憲委員會 與市府權力平衡

「邂逅三星堆展」再現古蜀文明

記者和釗宇╱紐約報導
「邂逅三星堆」全球沉浸式數位展覽日前在曼哈頓上東區的MEMOR博物館亮相。(主辦方提供)
「邂逅三星堆」全球沉浸式數位展覽日前在曼哈頓上東區的MEMOR博物館亮相。(主辦方提供)

「邂逅三星堆」全球沉浸式數位展覽日前在曼哈頓上東區的MEMOR博物館亮相。該展覽透過數位技術和現代手法，讓觀眾近距離接觸古蜀文明的藝術成就，並深入了解這一神秘遺址的歷史背景。

展覽由中國文博機構與專家共同策畫，歷時三年準備、兩年拍攝完成，利用1:1的文物複製品、超高清12K影像、AI互動技術以及VR沉浸式體驗，呈現了三星堆考古發掘歷程及當代藝術家的作品，展示古蜀文明的深厚內涵。

VR技術使得部分較為大型的文物能夠「飄洋過海」，在有限的博物館空間內展出。本次VR展覽將展出「青銅大立人」和「青銅神樹」等文物，這些珍品均展示了古蜀人的藝術成就與精神象徵。複製展品包括象徵蜀文明的青銅面具、祭壇及金面具。

其中最具代表性的「青銅戴冠縱目面具」，揭示了古蜀人的宗教信仰與儀式活動。這些文物於1986年三星堆2號祭祀坑中出土，為研究蜀文明提供了重要線索，尤其是戴金面罩的銅人頭像，至今仍是三星堆文化的標誌性形象之一。展覽除了以超高清巨幕展示文物細節，並設置了VR考古體驗。

三星堆遺址距今約3600年，是20世紀最重要的考古發現之一。該遺址最早於1927年由中國四川廣漢一位農民偶然發現，並在1986年和2021年進行了兩次大規模發掘。截至目前，出土了超過3萬件金器、玉器、象牙器等珍貴文物，其中以巨型青銅器尤為著名。2002年，大都會博物館曾舉辦古蜀文化展，罕見展出了三星堆的青銅器。

本次展覽此前已在北京、巴黎和多哈等地展出。紐約展覽將持續至明年2月7日(周五)，觀眾可訪問博物館官網了解詳情：memormuseum.com/exhibition/sanxingdui-encounter

三星 博物館 VR

上一則

王嘉廉社區醫療中心舉辦兩場社區開放日活動 為無醫療保險人士免費接種流感和新冠疫苗

下一則

史泰登島68歲華婦失蹤 警籲民協尋
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

建造20年 大埃及博物館試營運

建造20年 大埃及博物館試營運
建築師彭士佛 融和生死與中庸

建築師彭士佛 融和生死與中庸
大埃及博物館萬件古文物首登場 主展廳設計前衛

大埃及博物館萬件古文物首登場 主展廳設計前衛
華美博物館10／17邀作家方允容談新書

華美博物館10／17邀作家方允容談新書

熱門新聞

法官宣判鄧海燕將面臨27年監禁。(記者高雲兒／攝影)

鄧海燕槍殺情夫判27年 死者兒：父親無法看到我大學畢業

2024-10-17 13:43
執法人員於江士康(Scott Chiang，姓名均為音譯)搜出18支非法槍支，以及一本中華民國護照。(皇后區地檢處提供)

前FBI華裔探員 紐約住宅搜出大批非法槍械 被控242罪名

2024-10-16 19:24
紐約長島房地產市場在今年上半年持續升溫，截至今年6月底，長島的單戶住宅、共管公寓和合作公寓的中位價格相比去年同期上漲了11.7%，創下歷史新高。(本報檔案照)

紐約長島房價續飆創歷史新高 大頸等華人聚集區增幅猛

2024-10-18 12:22
試圖性侵幼女的徐東賢獲刑十年。(格林威治警方發布)

紐約韓裔律師「約炮」14歲少女 判刑10年

2024-10-21 10:52
消防員將導致火災的鋰電池放入鼓型安全桶內。(記者胡聲橋/攝影)

又是鋰電池釀禍 布碌崙班森賀華人住宅火災

2024-10-15 06:45
資深記者墨菲在疫情期間轉行成為一名急診護士。(截取自X@jarrettmurphy)

40歲轉行 紐約資深記者變急診護士不後悔

2024-10-16 16:21

超人氣

更多 >
Trader Joe's粉絲又排起長龍 這次不是為搶迷你托特包

Trader Joe's粉絲又排起長龍 這次不是為搶迷你托特包
華郵：擁有連棟屋成為新版美國夢

華郵：擁有連棟屋成為新版美國夢
這5類衣物 清潔專家：絕不要用冷水洗

這5類衣物 清潔專家：絕不要用冷水洗
鮭魚營養又美味 但可以每天吃嗎

鮭魚營養又美味 但可以每天吃嗎
他高空拋物砸死路人 6天扔了十幾次…判死刑立即執行

他高空拋物砸死路人 6天扔了十幾次…判死刑立即執行