亞當斯：紐約第五大道改造 將擴充人行道 車道減少

設計靈感來自第五大道的歷史地標和裝飾藝術風格，凸顯這條大道在視覺上的標誌性建築特色。(記者和釗宇／攝影)

紐約市 長亞當斯 (Eric Adams) 與「未來第五大道夥伴關係」(Future of Fifth Partnership) 日前共同宣布，將把曼哈頓第五大道(Fifth Avenue)位於布萊恩公園(Bryant Park)與中央公園之間的路段，改造成「以行人為中心」的世界級大道。

設計方案顯示，改造後的人行道將擴大46%，斑馬線距離縮短三分之一以上，車道數量將從五條減少至三條，並增添230棵新樹木和照明設施、座椅和活動空間。項目預計在五年內透過增加的房產和銷售稅收入實現回本。

目前的第五大道寬約100呎，包括五條車道和兩條各寬23呎的人行道。儘管行人占該走廊交通量的70%，但人行道僅占總空間的46%。

在普通情況下，每個街區每小時大約有5500名行人通行，而節日期間這一數字上升至每小時2萬3000人，相當於滿員的麥迪遜廣場花園(Madison Square Garden)還多4000人。目前的配置已無法容納如此大量的行人，尤其是人行道兩側只有15呎的空間可供行走，其餘部分被路牌、公車站、路燈和垃圾桶等街道設施占據。

設計靈感來自第五大道的歷史地標和裝飾藝術風格，突顯這條大道在視覺上的標誌性建築特色，同時也借鑒了巴黎香榭麗舍大道(Champs-Élysées)、倫敦的牛津街(Oxford St.)及東京銀座(Ginza)等著名購物街的改造經驗。

改造後的人行道將擴大46%，縮短斑馬線距離提高過馬路安全，車道數量將從五條減少至三條。(取自市長辦公室)

然而，一些駕駛者對此改造計畫表示不滿。偶爾從皇后區開車到華埠 上班的李先生指出，如果將當公車道移至道路中央後，普通車輛只能使用左右兩側的車道，加上公車上下客和裝卸貨的活動，原本就容易發生自行車刮擦等問題。他說：「車道愈來愈少，這樣下去還不如直接把這裡改成步行街。」

與此同時還在進行的還有公園大道(Park Avenue)改造計畫，將改造公園大道位於東46街至東57街之間的路段，增設綠地、公共座椅、商業設施。其他倡議還包括擴展百老匯願景計畫、開放賓州車站的Plaza33、以及支持更換和擴建港務局巴士總站等。