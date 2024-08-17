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中領館徵集「中國印象」 大獎送機票

記者范航瑜╱紐約報導
中國駐紐約總領館日前啟動了「打卡中國：我眼中的東方印象」作品徵集大賽，向美國民眾徵集短視頻和圖片作品。(中領館提供)
中國駐紐約總領館日前啟動了「打卡中國：我眼中的東方印象」作品徵集大賽，向美國民眾徵集短視頻和圖片作品。(中領館提供)

中國駐紐約總領館日前啟動了「打卡中國：我眼中的東方印象」(Trending China: Share Your Chinese Hashtag)作品徵集大賽，向美國民眾徵集短視頻和圖片作品，獲獎者將獲赴華往返機票中領館表示希望通過此次活動，讓更多人了解中國，進而增進美中文化交流與友誼。

此次活動面向曾經到訪中國或對中華文化感興趣的美國友人，通過短視頻和圖片作品展示他們眼中的中國印象。所有參與者都將獲得精美紀念品和證書。表現出色的作品將獲得「優秀獎」，獲獎者將獲贈國風獎品和證書。此外，「特別獎」獲得者將贏得一張赴華往返機票，親身體驗中國的獨特風貌。

中國駐紐約總領事黃屏在視頻致辭中引用孔子的「有朋自遠方來，不亦樂乎」，表示中國長期以來致力於讓更多國際遊客，更簡易快捷地到中國旅遊。目前，中國對54個國家實施144小時過境免簽政策，同時還有覆蓋全國的移動支付系統。黃屏邀請大家積極參賽，來分享在華見聞與感受。

此次徵集活動要求參賽者的作品緊扣中國主題，展現中國的獨特魅力。作品內容包括但不限於歷史遺蹟、傳統美食與節日慶典等。視頻作品無時長限制，而圖片作品則每人最多可提交五張。

所有作品需在美國東部時間9月1日(周日)之前提交至指定郵箱：[email protected]。郵件標題格式為打卡中國+作品名稱+作者姓名，郵件正文則需囊括基本信息(姓名、聯繫方式)與作品描述。

大賽頒獎典禮預計於9月中下旬在紐約舉行，屆時所有獲獎者都將受邀出席。更多信息可訪問中領館官方微信公眾號平台推文：bit.ly/3yuWurX。

中國駐紐約總領事黃屏在視頻致辭中引用孔子的「有朋自遠方來，不亦樂乎」，表示中國長...
中國駐紐約總領事黃屏在視頻致辭中引用孔子的「有朋自遠方來，不亦樂乎」，表示中國長期以來致力於讓更多國際遊客。(取自中領館Youtube視頻截圖)

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