美東華人學術聯誼會 訪中華公所

美東華人學術聯誼會於日前拜訪紐約中華公所。(記者劉梓祁╱攝影)

成立近50年的美東華人 學術聯誼會(CAAPS)於此前完成改選，日前到曼哈頓華埠 拜訪紐約中華公所，與主席朱超然等人交流會方的發展歷程和規畫，並為即將舉辦的年會造勢。

本次拜訪為聯誼會事隔數年再度與中華公所交流，也恰逢朱超然和與會的紐約台山寧陽會館主席伍堅石履新不久。會議中，兩人對聯誼會長久以來在促進學術交流和支持華人學者的努力表示認可。

聯誼會董事長、紐約大都會 學院學術事業院長徐慧茵表示，會方始終以匯聚華人學者為目的，且不受政治和黨派影響，致力於建立純粹基於學術和文化的交流平台，涉及領域包括生物科技、人工智慧和教育創新等。

聯誼會董事、豪斯托斯社區學院副校長王向癸則對即將在9月8日(周日)舉辦的第49屆年會作出說明。屆時，將有來自各領域的華人專家學者出席，並對多個領域展開研討，主題包括「多元教育與文化創新」、「生醫科技與健康人生」、「科技創新與應用」、「經濟成長與商業展」和「都市計畫與交通」等。

本次活動還設有「亞裔成功經驗分享環節」，希望通過各界領袖分享的成功故事和實踐經驗，傳遞努力和創新的重要性並激勵更多人。一同拜訪的還包括資深顧問鄭向元和林豐堡等人。