法拉盛合作公寓名聲差 華人業主出手救

徐女士表示，新董事會采取做出諸多改變，首先是恢復財務透明。(記者高雲兒／攝影)

近年來屢有華人 業主抱怨合作公寓(Co-op)管理混亂，他們透過各種途徑尋求幫助卻屢遭挫折，這使得「合作公寓」這一詞彙讓人卻步，許多人因此避免購買此類住宅。居住在皇后區法拉盛三福大道的一些華人業主，為了改變人們對合作公寓的負面看法，分享自己過去一年的實際經驗，也希望對其他合作公寓業者有所啟發。

管理問題

位於三福大道144-30號的合作公寓，約九成的住戶為華人。去年8月，許多華裔 業主股東針對董事會在預算 處理上的不透明行為表達不滿，抗議其總是不公開帳目和多年未舉行董事會選舉。

當時的合作公寓董事會曾就2024年的預算提案，提出上漲10%的維持費、每股額外徵收40元，或是以4萬元的起始價格出售停車位使用權等方案。許多住戶反對車位買賣，徐女士強調，「車位不是產權，只是使用權，雖然說以後成為獨立產權公寓(Condo)就可以享有車位，但我覺得只是畫餅」。

帳目不清是該大樓的另一個問題，到去年為止，三年的審計報告都未公開，且住戶發現，有董事會成員在2021年非法挪用8萬元、水費拖欠了18萬元，還外加拖欠股東10餘萬元退稅等。

業主提出四項要求：召開股東大會討論明年預算案；進行逾四年未舉行的選舉，並確保年度選舉的常態化；每月公開財務報表；停止車位銷售。但這些要求未得到及時回應。

維權之路漫漫

去年，本報曾就此事聯繫當時的董事會和管理公司，未獲回應。但徐女士透露，在約半個月後，管理公司終於決定召開股東大會。

雖然大會召開，但進展不如預期。徐女士描述，管理公司故意拖延會議進程，未能及時舉行選舉，導致許多住戶中途離開。幾位股東當機立斷，要求立刻選舉並當場計票。最終，徐女士和另外三位華裔擔任董事。

新董事會在10月上任後，遇到了很多困難。徐女士說，他們需要月報和工資名單來完成年度審計報告，但前管理公司反覆拖延，最後在新的管理公司施壓下，才在8月初把所有文件交接完畢。

徐女士表示，新董事會采取做出諸多改變，首先是恢復財務透明，「每個月公開月報的所有收入指出帳目，包括所有的發票明細，接受股東監督」；另外，明確合作公寓的車庫沒有股份，不能拿來買賣車位，「公布了車位使用情況的排隊表，杜絕一切腐敗」；再者，董事會成員不得不代理大樓的房屋，至於曾有一名董事會成員虧欠8萬元和四年的管理費，目前也通過律師解決大半。

管理公司更迭

另外董事會成員董女士指出，合作公寓混亂，不僅因為前董事會的不負責任，還由於先前的管理公司的不作為。該公司本應該負責維修和維護大樓、發布月報以及舉辦年度股東大會，但其實際表現卻令人失望：大樓常年垃圾處理不當，惡臭四溢、帳目混亂，且三年來未召開過任何股東大會。

透過谷歌評價，董女士找到了新的管理公司，「新管理公司分工明確，溝通及時，極大改善了管理效率」。

新管理公司的主要工作包括處理審計報告、法律問題以及協調大樓的修復工作。公司合夥人范科斯(Evangelos Fantakos) 說，他們面對的主要挑戰來自於新舊董事會及管理公司之間的資料交接，前公司幾乎不提供任何合作，甚至聲稱已刪除了多數必需文件和檔案，「我們持續不懈地進行溝通，努力數月，終於促成了資料的完整交接」。