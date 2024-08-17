Youth4AM夏令營 提升青少年領導力

紐約居民聯盟日前舉行「Youth4AM青少年領導力」夏令營的線上結業典禮，多位民意代表勉勵華裔中學生。圖為孟昭文。(主辦方提供)

紐約居民聯盟(New York Residents Alliance)日前舉行「Youth4AM青少年領導力」夏令營的線上結業典禮，多位民意代表結合自身經歷，發表演講勉勵超過200名華裔中學生，並強調學生們除了應努力提升學業成績外，更應該培養全面性發展的能力。

本次夏令營的主題聚焦人工智能時代下培養全球領導力的重要性，國會眾議員孟昭文、州參議員劉醇逸、州眾議員郑永佳、布朗斯丁(Edward Braunstein)、市議員黃敏儀及莊文怡辦公室的主任伍溢文等，均在會上發表演講，鼓勵年輕人積極參與政治和社區活動；他們對學生和助教在計畫中學到的學術知識、生活技能等表示讚揚，鼓勵學生們多關注社會議題，並「希望年輕人能夠回饋社區」。

活動主持人胡小媛(Angela Hu)表示，Youth4AM夏令營不僅注重學術培養，也重視培養學生的領導力和實務能力；Youth4AM作為非營利組織，致力於在愉快的學習氛圍中幫助學生提升學術成績，同時培養團隊合作精神和公眾演講的能力，胡小媛還介紹了在人工智能驅動的世界中培養全球領袖的目標，並分享美中橋梁項目的進展。