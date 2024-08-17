華康會22日返校日活動 送學生書包文具

華康會史島服務中心為居民派發食物和文具。(華康會提供)

華人 健康協會位於史泰登島新港巷(New Dorp Lane)的服務中心，近日按慣例派送蔬菜水果給當地的民眾，吸引大量的華人出席；該會也宣布，位於史島的另一個服務中心，將於22日(周四)舉辦返校日活動，派發書包和文具給學生，歡迎華人家庭踴躍參與。

華康會位於史島新港巷322號的服務中心，日前派送新鮮蔬菜水果，數十名居住在當地的華裔民眾到現場領取了大白菜、青椒、黃瓜等蔬菜，還有蘋果和鮮橙等水果，同時還領取罐頭和果醬等食品，滿載而歸。

華康會會長陳麗娜說，這幾年來史島的華裔居民人數逐年增加，該會在新冠疫情期間就開始派送新鮮蔬菜水果，在疫情過後也持續這項服務，以確保社區居民能獲得健康且有營養的食物；目前華康會新港巷服務中心每月的第二個周二都會定期派送食物，歡迎島上民眾前來領取，可乘坐巴士S76、S78、S79-SBS或乘坐地鐵到New Dorp站下車，食品數量有限、先到先得。

除上述地點外，華康會在勝利大道(Victory Blvd)1975號還設有另一個服務中心，陳麗娜表示，該服務中心將於本月22日(周四)早上10時至下午2時舉辦返校日活動，準備了大量的書包和文具贈送給學生，鼓勵他們為新學年做好準備，當天也同樣會派送新鮮蔬果給民眾。

除派送食物和文具外，華康會還幫助居民申請白卡、紅藍卡、糧食券、半價地鐵票、政府廉價公寓、高齡津貼(俗稱生果金)，以及辦理入籍和選民登記等各種服務，更多詳情可致電至(607)689-6618查詢。