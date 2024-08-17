大中央車站辦快閃 號召哈利波特迷「重返霍格華茲」

「重返霍格華茲」快閃活動月底將在大中央車站登場。(圖／華納兄弟探索公司提供)

開學季即將到來，華納兄弟探索公司(Warner Bros. Discovery)日前宣布，本月底將首次在紐約市舉辦「重返霍格華茲」(Back to Hogwarts)快閃活動；從8月30日(周五)到9月1日(周日)，「哈利波特 」(Harry Potter)粉絲們可以在大中央車站(Grand Central Terminal)的范德比爾特大廳(Vanderbilt Hall)齊聚一堂，慶祝霍格華茲魔法學校新學年的開始。

在「哈利波特」的世界中，所有學生會在9月1日搭乘霍格華茲特快列車，回到魔法學校開始新的一年；華納兄弟探索公司將在倫敦、巴黎、里約熱內盧和東京等城市舉辦全球慶祝活動，通過數位活動、現場聚會和聯合觀影，並在環球影城的哈利波特魔法世界等「哈利波特」景點舉辦盛大慶典，將粉絲們匯聚在一起。

在紐約市的快閃活動中，訪客可以看到精彩的魔法表演、樂高搭建活動、互動式的「哈利波特：魁地奇冠軍」(Harry Potter: Quidditch Champion)體驗，以及由哈利波特紐約旗艦店提供的黃油啤酒敬酒活動；此外，快閃活動在9月1日(周日)還將舉行一場售票活動，現場會在上午11時進行倒數，象徵著霍格華茲特快車在劇中離開國王十字車站(Kings Cross)的時刻。

雖所有活動均免費參加，但「哈利波特」粉絲們必須預先註冊一張限時入場票，該票將於19日(周一)開放預訂；為確保不錯過活動，主辦方提醒民眾，可在17日(周六)註冊並選擇接收來自哈利波特粉絲俱樂部的電子郵件通知，註冊完成後，主辦方19日(周一)會寄送包含票務網站連結的入場票電子郵件，門票將於美東時間中午12點開始發放。名額有限，沒有票的人將無法進入活動現場。更多有關「重返霍格華茲」的最新消息，請訪問www.wizardingworld.com。