開學季購物去 市府教你省更多

市消費者和勞工保護局日前發布開學季購物指南，希望幫助家長和學生在即將到來的學年節省開支，做出更明智的財務決策。(市長辦公室提供)

暑假即將結束，市消費者和勞工保護局(DCWP)日前發布開學季購物指南，希望幫助家長和學生在即將到來的學年裡節省開支，做出更明智的財務決策。

根據購物指南，市府建議學生應先製作購物清單並制定預算，學生和家長可向老師獲取用品清單，然後教育孩子們如何根據擁有的金額和需要購買的物品制定預算。

同時，購物時應比較價格，市府建議使用網站、智能手機應用程序和社群媒體來研究產品、比較價格並找到促銷和折扣；市府提醒民眾，應避免輸入個人信息來獲取優惠券，因為一些騙子可能利用折扣承諾來竊取個人信息，民眾也應注意查看價格，若收費超過標價是違法的。對於比較昂貴的用品，民眾也可以使用「先買後付」貸款選項，分期付款。

此外，市府提醒民眾向商家索要收據並保留好；根據規定，對於超過20元的商品，民眾有權自動獲得收據，對於5到20元的購買，則可以要求提供收據。

民眾還應檢查商店的付款和退款政策，消費者保護局提醒，商店不接受現金付款，或向使用現金付款的消費者收取比使用信用卡或其他非現金支付方式更高的價格，是違法行為；如果商店沒有張貼詳細的退款政策，消費者有權在購買後30天內獲得退款。

而在網上購物時，市府提醒民眾要懂得保護自己，應確保僅在安全的網站上購物；民眾應該使用熟悉的網站，並檢查鏈接是否以https(而不僅僅是http；「s」代表安全)為開頭，或者是否有鎖形的圖標，使用不安全的Wi-Fi網路時，也應避免輸入敏感的個人信息。

最後，不要點擊未經請求的電子郵件或社群媒體上的鏈接，最好直接在瀏覽器中輸入地址；民眾可訪問OnGuardOnline.gov了解更多有關如何在網上保持安全、保護隱私並負責任的資訊。