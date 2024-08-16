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上半年紐約市房產 外地買家占近25%

記者和釗宇╱紐約報導
今年上半年，來自紐約市外的買家占全市所有房屋購買量的近四分之一。(記者和釗宇╱攝影)
今年上半年，來自紐約市外的買家占全市所有房屋購買量的近四分之一。(記者和釗宇╱攝影)

根據一項新的房地產趨勢分析，今年上半年裡，來自紐約市外的買家數量有所上升，占全市所有房屋購買量的近四分之一；不過整體而言，相較過去，外國房產買家的數量還是大幅下降，不如從前。

研究公司PropertyShark的報告發現，從1月至7月，紐約市外的買家購買了超過23%的單家庭和雙家庭住宅、共管公寓(Condo)和合作公寓(Co-op)；相比之下，十年前同期這一比例約為19%。報告發現，來自新澤西州、加利福尼亞州和佛羅里達州的居民，是州外購房者中最多的。

目前，紐約市正處於住房危機當中，房價和租金節節攀高；根據房源網站StreetEasy的報告，紐約市房產的中位要價在5月達到112萬元，報告指出，來自州外買家比例的增加，加上高利率，可能使普通紐約人更難競爭可用的住房；此外，今年上半年外國買家僅占房屋購買量的0.3%，而2014年這一比例超過1%，且外國人在紐約市購房率的下降反映了全國性的趨勢。

全國房地產經紀人協會(National Association of Realtors)在7月的一份報告中發現，從2023年4月至2024年3月，外國買家在美國購買了5萬4300套房屋，約占該期間全國400萬套房屋銷售量的1.3%；外國居民或新移民購買的房屋數量，從三年前同期的約10萬7000套，下降到這一期間的5萬4300套，十年前同期則為約23萬2600套。

該貿易組織發現，約4%的外國買家在紐約購買房產，另有約4%在新澤西購房，約20%的外國買家在佛羅里達州購房。

紐約市 新澤西州 房地產

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