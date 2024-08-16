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地方選舉移至雙數年 可省數千萬元

記者和釗宇╱紐約報導
有報告稱，如果紐約市將所有地方選舉與州和聯邦選舉一起在雙數年舉行，紐約市每兩年可節省估計4200萬元。(記者和釗宇╱攝影)
有報告稱，如果紐約市將所有地方選舉與州和聯邦選舉一起在雙數年舉行，紐約市每兩年可節省估計4200萬元。(記者和釗宇╱攝影)

紐約市獨立預算辦公室(Independent Budget Office)15日公布報告稱，如果紐約市將所有地方選舉與州和聯邦選舉一起在雙數年舉行，紐約市每兩年可以節省估計4200萬元。

這份報告是應公民聯盟(Citizens Union)的要求而撰寫的，1894年紐約州憲法修訂要求所有市政選舉都在奇數年舉行，如果要轉向雙數年選舉，則需要在州級立法上提出變更；去年州議會已通過的立法，將州內一些地方選舉移至與州和聯邦選舉同時進行，然而紐約市長和市議會的選舉仍在奇數年舉行，目前不少人呼籲將紐約市選舉移至雙數年。

報告指出，近年來，選舉委員會每年在運營和舉辦選舉上花費超過2億元，其中過去五次奇數年選舉的相關費用，從2016年的1500萬元到2022年的6300萬元不等；據獨立預算辦公室的估計，如果在常規偶數年選舉年度舉行地方選舉，紐約市每兩年可節省約4200萬元。

該辦公室表示，合併地方、州和聯邦選舉所節省的主要費用來自支付選舉工作人員的成本，其次是技術支持和投票機設備運輸的成本；報告也指出，在相同周期內舉行所有選舉可能會產生一些附帶成本，包括額外的印刷和宣傳需求。

公民聯盟執行主任戈特鮑姆(Betsy Gotbaum)表示，獨立預算辦公室的報告證實了他們自己的研究，並指出這一舉措帶來的好處不僅是節省成本，「每兩年節省4200萬元的效果是顯著的，但真正的價值在於，這樣的舉措將促進更高的選民投票率，讓選民群體更具代表性。我們知道，在雙數年舉行選舉將使更多的紐約人參與民主過程，特別是讓歷史上在奇數年選舉中投票率較低的年輕選民和少數族裔出來投票。」

儘管只有通過修改州憲法才能改變紐約市的選舉周期，但市議會部分民代也在推動這一舉措；市議員黃敏儀此前提出相關決議案，但她和市議長歐德思(Adrienne Adams)15日表示，目前還沒有推進該決議案的具體時間表，且和法案不同的是，決議案即便通過，也不存在法律約束力。

紐約市 投票 預算

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