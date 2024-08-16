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聯邦指MTA安全機制缺陷 致險情頻發

記者許君達╱紐約報導
聯邦審計報告指MTA對安全規章執行不嚴，導致工人和乘客都面臨安全隱患。圖為紐約市地鐵站。(記者許君達╱攝影)
聯邦審計報告指MTA對安全規章執行不嚴，導致工人和乘客都面臨安全隱患。圖為紐約市地鐵站。(記者許君達╱攝影)

根據聯邦運輸管理部(FTA)發布的一份最新審計報告，指出大都會運輸署(MTA)的安全保障機制存在缺陷，會使員工和乘客面臨安全風險。

報告指出，紐約地鐵系統內2023年共有38次工作人員險些被列車撞到的紀錄，還造成一名軌道維修工人被撞身亡，這一數字比2022年增加58%、較2021年增加65%；此外，2023年地鐵發生「險情」的紀錄也達到228起，比2022年增加3%、比2021年增加46%，「險情」指的是列車「闖紅燈」或進入錯誤軌道，這種情況會給乘客帶來安全隱患，今年1月初發生在曼哈頓96街的地鐵列車相撞脫軌事故，就是典型的險情事件，所幸當時車速較慢，沒有造成人員傷亡。

FTA認為，造成險情頻發的主要原因是MTA未能嚴格貫徹執行安全操作規程，通常在危險情況中，最常見的原因是工人在使用旗語和燈光時操作不規範；比如去年被撞身亡的工人約瑟夫(Hilarion Joseph)以及今年6月被撞至重傷的一名工人，都是在擔任「旗手」，提示地鐵司機注意時被列車撞到的，此外列車超速駛入施工路段以及無線電通訊使用不規範，也是造成險情的重要原因。

FTA除指責MTA和負責地鐵管理的市捷運局(New York City Transit)的失職外，還指出州公共交通安全委員會(State Public Transportation Safety Board)疏於監管；根據報告內容，該機構從2013年至2024年間，共得到2240萬元的聯邦撥款，用於軌道交通的安全監督工作，但其中的810萬元至今仍未使用。

根據審計結果，FTA發出指令，要求MTA改進其安全操作規程，並責令委員會落實其監督責任，且每月向聯邦提交報告，以說明MTA正在採取哪些措施，以提升員工和乘客的安全。

MTA方面則拒絕所有指控，市捷運局臨時總裁克里契羅(Demetrius Crichlow)在給FTA的回信中稱，紐約地鐵2023年全年進行了12萬餘次施工出勤，安全次數高達99.97%，並表示計畫對審計結果提出上訴。

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