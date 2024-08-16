阻礙公車站、雙排停車 8╱19起開罰

華埠周邊多處視為違規頻發區域。(MTA提供)

大都會 運輸署(MTA )15日宣布，將從19日(周一)開始懲罰駕駛阻礙公車站和雙排停車(Double Parking)的行為，並升級14條公交線路上623輛公車內的執法攝像頭，罰金從50元起步，最高可達250元；同時，曼哈頓華埠 周邊的多個公交站點，也被視作違規的頻發區域。

據MTA公告，19日(周一)開始，阻礙公車站或雙排停車的車輛將不再收到警告，而是直接收到郵寄傳票，罰款從50元起步，屢次違規者最高可罰250元，MTA表示，這一舉措是對「現有執法行動的補充」；目前，紐約市有14條配備自動攝像頭執法系統(ACE)的公車線路，可實時捕捉違規車輛，包括占用公車專用道、阻礙公車站和雙排停車行為，據統計，線路覆蓋了四個行政區，而史泰登島將在今年內加入。

數據顯示，當執法攝像頭啟用後，公車速度平均提高5%，交通事故減少20%，預計排放量減少5%到10%，此外僅有9%的司機在被罰款後再次違反規則；MTA指，配備有執法攝像頭的623輛公車已全面升級，可啟動執法工作。

MTA表示，處罰占用和阻擋車站的車輛，有助於確保公車能夠靠近路邊，令使用輪椅或行動輔助設備以及推嬰兒車或購物車的乘客更方便上下車；當局強調，所有啟用執法攝像頭的車輛都貼有標識。

MTA無障礙設施部門的主管阿羅約(Quemuel Arroyo)表示，此舉將令公車道更暢通，從而縮短乘客的通勤時間；市交通局局長羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)也說，自動執法設備能夠改變司機行為，因數據顯示超過80%的違規占道駕駛員不會再度收到罰單。

市府表示，自動執法項目由市交通局和市財政局聯合管理，當攝像頭捕捉到違規行為後，視頻、圖像、車牌號、地點和時間等信息將傳送至交通局審核和處理；自2019年以來，當局已發出43萬8660張罰單，按計畫，本年底將有1023輛配備攝像頭的公車，覆蓋33條線路。