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柏路改善計畫動工 居民憂致交通堵塞

記者劉梓祁╱紐約報導
柏路街道改善計畫動工，華埠社區意見不一。(記者衛伯承／攝影)
柏路街道改善計畫動工，華埠社區意見不一。(記者衛伯承／攝影)

九一一恐襲事件被關閉的柏路(Park Row)緊鄰曼哈頓華埠，應否重開已被社區討論數年，且同時有多個美化項目正在進行，引來居民許多的相左意見；對此，有民眾近期發現市交通局(DOT)已開始對該路進行施工，對於施工後的成果，社區仍抱有疑慮。

儘管華埠已有州、市府聯合支持的「通達華埠」(Chinatown Connections)改造計畫，市交通局也在日前提出「柏路街道改善計畫」，旨在改善道路全面關閉後出現的破損和荒廢現象；該計畫價值400萬元，但引來社區中不同的意見。

有居住在柏路且林綠(Chatham Green)小區的居民14日早上發現，已有數十位施工人員開始對柏路靠華埠一側進行測量和畫線，為後期的施工做準備；據該名居民回憶，近20位施工人員在早上9時前便出現在柏路，同時擺起多個交通錐，並用白粉筆畫下施工範圍。

對此，部分居民對施工感到驚訝和不安，擔心日常生活將受到影響；根據市交通局，施工主要圍繞提升行人及單車通行質量和安全性進行，包括增設雙向單車專用車道和設立乘客專用的公交車站安全島等，但由此以來，柏路的北向車道將只剩一條行車道。

反對的居民認為，公交島會讓長者和兒童的乘客在橫穿時處於危險中，因其需經過忙碌的單車道，且單車道也會更容易導致交通堵塞；儘管存在反對意見，但曼哈頓第三社區委員會目前已通過計畫，其中還將新增15個市警車位等措施，同樣引發爭議。

還有人認為，施工完成後會令柏路重開的機率大減，並對市府不充分聽取社區意見感到失望；市交通局和第三社委的支持者則認為，拓寬單車道、增加提醒標識和翻新道路兩側，將提高安全性和行人的便利，有利於華埠的經濟和旅遊業發展。

交通局表示，將繼續與社區互動並進行交通研究，以便做出最佳的決定；按計畫，此輪施工預計將在本年底完成。

柏路街道改善計畫目前已動工，華埠社區仍然意見不一、抱有疑慮。(記者劉梓祁╱攝影)
柏路街道改善計畫目前已動工，華埠社區仍然意見不一、抱有疑慮。(記者劉梓祁╱攝影)
柏路街道改善計畫動工，華埠社區意見不一。(記者衛伯承╱攝影)
柏路街道改善計畫動工，華埠社區意見不一。(記者衛伯承╱攝影)
市交通局柏路街道改善計畫效果圖。(市府提供)
市交通局柏路街道改善計畫效果圖。(市府提供)

華埠 曼哈頓 九一一

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