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市警拆除蘭德爾島臨時帳篷

記者尤昱程／紐約報導
紐約市府在蘭德爾島搭蓋的庇護所。(記者許振輝／攝影)
紐約市府在蘭德爾島搭蓋的庇護所。(記者許振輝／攝影)

市府設立在蘭德爾島(Randall's Island)的庇護所附近，近期出現許多無證客搭建帳篷營，隨之而來的還有暴力等犯罪事件發生；紐約市警14日動用大批警力前往此地，拆除島上一個臨時帳篷營地，並充公許多未註冊的汽車、摩托車以及電單車。

市府此前表示不會容忍在庇護所外紮營占地的行為，不久後便發動此次行動；事發後市長辦公室的幕僚長瓦拉克(Camille Joseph Varlack)表示，市府正在處理這些帳篷營地的問題，並未詳細說明是否會拆除帳篷。

而市警高層則稱這是一次的定期清查，旨在執行所有人都必須遵守法律的最低要求；市警巡邏隊長切爾(John Chell)表示，此行的目的是為了清查未註冊的汽車、被盜的摩托車和電單車，他強調，警方的目標不是根據移民身分來針對任何人，「我們來這裡是為了打擊犯罪。」

5月底市府實施了一項新政策，單身無證客可在庇護所居住30天，而年齡在18歲至23歲之間的年輕人，則可居住60天；如果他們在停留期限到期後重新申請入住庇護所，需要證明自己滿足一定的條件，以獲得自動批准，如計畫在30天內搬遷、出於醫療原因，或表明在尋找新住房上已做出了「重大努力」。

法律援助協會(Legal Aid Society)也發布聲明表示，市府需要在將移民服務與資源聯繫方面做更多工作，且就算拆除帳篷，無證客幾周後也會在同一地點重新搭建帳篷。

對此市府表示，正在嘗試介紹永久住房資源給住在蘭德爾島上的無證客，瓦拉克說，「無論他們是否為無證客，我們都要確保他們有資源繼續前行。」

自2022年春季以來，已有超過21萬2000名無證客進入紐約，儘管過去幾個月有所減少，目前仍有接近6萬4000名移民，並且有記錄顯示上周有超過700名移民抵達紐約市。

無證客 庇護 移民

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