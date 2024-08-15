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鷹架氾濫 曼哈頓商家生意大減

記者范航瑜／紐約報導
曼哈頓華埠也是鷹架氾濫的重災區之一，許多鷹架已經存在四、五年之久。(記者范航瑜／攝影)
曼哈頓華埠也是鷹架氾濫的重災區之一，許多鷹架已經存在四、五年之久。(記者范航瑜／攝影)

市長辦公室14日發布一項新研究顯示，紐約鷹架氾濫成災，對曼哈頓商家生意造成不利影響；市長亞當斯(Eric Adams)市府目前正與市議會合作，計畫拆除老舊鷹架、美化現有鷹架，並加速建築修繕的工作。

該研究由市府發起，並交由信用卡公司萬事達(Mastercard)調查，研究顯示，對於建築物內有鷹架的商家，顧客的月均信用卡消費減少了3900至9500元，且鷹架搭建時間愈長，影響更為顯著；其中餐廳和酒吧是「重災區」，在鷹架搭建後的六個月內，餐飲商家的每周交易量減少了3.5%至9.7%。

去年，亞當斯政府推出了「拆除鷹架」(Get Sheds Down)計畫，旨在要求建築物所有者迅速完成必要的修繕，減少紐約市內不必要且長期存在的鷹架，並改進必要棚架的設計；自計畫啟動以來，紐約市已拆除173哩的人行道棚架，其中包括259個存在超過五年的棚架，其中哈林區一個已存在超過21年的鷹架，也在本次行動中被拆除。

曼哈頓華埠也是鷹架氾濫的重災區之一，許多鷹架已存在四、五年之久，這些鷹架既有礙觀瞻，還可能成為藏汙納垢的衛生盲點；且很多鷹架下方已成了遊民的居所，給社區增添不安定因素。

華埠共同發展機構行政總監陳作舟表示，鷹架有礙路人通行，陽光也難以照進來，同時也不便清掃，對商家來說不利生意發展；儘管該研究是基於信用卡消費，而華埠大部分餐飲商家主要接受現金，但陳作舟認為，無論是哪種消費方式，鷹架對生意帶來的負面影響是無可否認的，「這是相當頭痛的問題，很多鷹架存在了很久，我們多次反映也無濟於事。」

陳作舟表示，對於現有鷹架，即使一時半會無法拆除，也應當安裝好照明設施，並增加安保攝像頭；市府也在報告中提到，正與市議會推動多項提案，計畫與設計公司合作，於2025年推出新的行人安全基礎設施方案，將發布新技術指南、使用更多顏色美化的鷹架，並允許在棚架上展示藝術作品。

華埠 信用卡 亞當斯

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