華策會工資盜竊停止調查 護理員州府抗議

紐約市家庭護理員近期在州府奧伯尼抗議華策會。(「婦女也是人」組織提供)

部分紐約市家庭護理員近日前往州府奧伯尼抗議亞裔 社區機構華人 策劃協會(CPC)，指其與州勞工 廳施加不當影響，導致華策會停止了對華策會家庭護理機構涉嫌「工資盜竊」的調查；華策會則回應稱，勞工廳停止調查的原因與其無關，並強調支持州立法機構中禁止護理員實行24小時工作制的制度。

當日抗議者以華人居多，據主辦方「婦女也是人」介紹，州勞工廳從2018年起，陸續接到超過100起華策會屬下的家庭護理機構的護理員提交的訴訟，稱華策會安排他們24小時值班，但只支付13個小時的工資，此行為已構成「工資盜竊」；此後，勞工廳啟動調查，與大量工人進行訪談。

根據抗議組織方提供的一份書面說明，華策會前董事會主席劉林劍虹在2022年11月進入州長辦公室工作，而2023年4月，州勞工廳開始停止尚在進行中的調查案件；這份說明稱，內部電郵紀錄反映了華策會高層與州府之間存在腐敗和不當行為，並列舉了「工資盜竊」調查案件被關閉前後的時間線，不過並未公開相關電郵內容，也沒有透露消息來源。此外，該組織還以公開信的形式，呼籲州檢察長詹樂霞(Letitia James)介入調查。

華策會則於同日發布聲明，稱根據勞工廳的通知，調查終止的原因是這些護理員已有工會代表，只有在個人沒有工會代表的情況下，勞工廳才會介入索賠案件，進行調查。

對於護理員每工作24小時只能得到13小時工資的問題，華策會方面表示，這對護理員不公平，但這是州法規定並由保險公司決定的；華策會稱他們支持州議會立法將24小時工作制強制改為12小時輪班制，並強調此事應由州級當局負責，因而對於市議會的相關立法提案不予置評。