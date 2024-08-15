華策會工資盜竊停止調查 護理員州府抗議
部分紐約市家庭護理員近日前往州府奧伯尼抗議亞裔社區機構華人策劃協會(CPC)，指其與州勞工廳施加不當影響，導致華策會停止了對華策會家庭護理機構涉嫌「工資盜竊」的調查；華策會則回應稱，勞工廳停止調查的原因與其無關，並強調支持州立法機構中禁止護理員實行24小時工作制的制度。
當日抗議者以華人居多，據主辦方「婦女也是人」介紹，州勞工廳從2018年起，陸續接到超過100起華策會屬下的家庭護理機構的護理員提交的訴訟，稱華策會安排他們24小時值班，但只支付13個小時的工資，此行為已構成「工資盜竊」；此後，勞工廳啟動調查，與大量工人進行訪談。
根據抗議組織方提供的一份書面說明，華策會前董事會主席劉林劍虹在2022年11月進入州長辦公室工作，而2023年4月，州勞工廳開始停止尚在進行中的調查案件；這份說明稱，內部電郵紀錄反映了華策會高層與州府之間存在腐敗和不當行為，並列舉了「工資盜竊」調查案件被關閉前後的時間線，不過並未公開相關電郵內容，也沒有透露消息來源。此外，該組織還以公開信的形式，呼籲州檢察長詹樂霞(Letitia James)介入調查。
華策會則於同日發布聲明，稱根據勞工廳的通知，調查終止的原因是這些護理員已有工會代表，只有在個人沒有工會代表的情況下，勞工廳才會介入索賠案件，進行調查。
對於護理員每工作24小時只能得到13小時工資的問題，華策會方面表示，這對護理員不公平，但這是州法規定並由保險公司決定的；華策會稱他們支持州議會立法將24小時工作制強制改為12小時輪班制，並強調此事應由州級當局負責，因而對於市議會的相關立法提案不予置評。
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