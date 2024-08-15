市議員紀思庭 擬選市主計長

市議員紀思庭有意參選市主計長。(紀思庭辦公室)

身為市議會財政委員會主席的布碌崙(布魯克林)南區市議員紀思庭(Justin Brannan)，13日向競選財務委員會註冊帳戶，有意參選2025年的市主計長選舉；這也使紀思庭成為第三名參選市主計長職位的政界人士，他表示，紐約市 繁冗複雜的預算 過程急須改革，是他參選的理由之一。

紐約市現任主計長蘭德(Brad Lander)上個月宣布，將挑戰市長亞當斯 (Eric Adams)，而非競選連任；目前除紀思庭外，曼哈頓區長李文(Mark Levine)、州眾議員珍妮花(Jenifer Rajkumar)已宣布參選市主計長一職。

報導指出，紀思庭認為從市議會財政委員會主席到市主計長，在工作上有連貫性，是合乎邏輯的選擇；他從2018年起擔任貝瑞吉的市議員，2025年底任期屆滿後，將無法繼續任職。

過去三個財政年度，紀思庭屢次與亞當斯市府談判預算，在通常具有爭議的談判中，他經常尖銳批評市府的財務管理能力；「我的工作就是要監督全國最大的市政預算，如果這意味著要與市長和市府爭鬥，那是我的職責」，並表示市主計長一職需要一個獨立的監察者，「沒人能比我更獨立了。」

市主計長將有權審計市府各機構，紀思庭表示，他將更積極使用這項權力，明智地分配稅收，從而避免削減公共服務，「如果我們明智地支出，就會有足夠的資金來資助紐約市所有的重要項目。」

在競選籌款方面，紀思庭還有很長的路要走，市府文件顯示，李文的市主計長競選帳戶內已有26萬3000元，相比之下紀思庭的市議員競選帳戶中只有8000元，珍妮花目前的競選經費更少，7月初帳戶金額顯示有1萬9435元的負結餘；紀思庭表示，現在還未完全下定決心競選，一切取決於籌款資金。