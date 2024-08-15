我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

自家記者說全紅嬋「瘋瘋癲癲像個白癡」粉絲怒了

房價、投資獲利 千禧世代財務「翻身」

市議員紀思庭 擬選市主計長

記者胡聲橋／紐約報導
市議員紀思庭有意參選市主計長。(紀思庭辦公室)
市議員紀思庭有意參選市主計長。(紀思庭辦公室)

身為市議會財政委員會主席的布碌崙(布魯克林)南區市議員紀思庭(Justin Brannan)，13日向競選財務委員會註冊帳戶，有意參選2025年的市主計長選舉；這也使紀思庭成為第三名參選市主計長職位的政界人士，他表示，紐約市繁冗複雜的預算過程急須改革，是他參選的理由之一。

紐約市現任主計長蘭德(Brad Lander)上個月宣布，將挑戰市長亞當斯(Eric Adams)，而非競選連任；目前除紀思庭外，曼哈頓區長李文(Mark Levine)、州眾議員珍妮花(Jenifer Rajkumar)已宣布參選市主計長一職。

報導指出，紀思庭認為從市議會財政委員會主席到市主計長，在工作上有連貫性，是合乎邏輯的選擇；他從2018年起擔任貝瑞吉的市議員，2025年底任期屆滿後，將無法繼續任職。

過去三個財政年度，紀思庭屢次與亞當斯市府談判預算，在通常具有爭議的談判中，他經常尖銳批評市府的財務管理能力；「我的工作就是要監督全國最大的市政預算，如果這意味著要與市長和市府爭鬥，那是我的職責」，並表示市主計長一職需要一個獨立的監察者，「沒人能比我更獨立了。」

市主計長將有權審計市府各機構，紀思庭表示，他將更積極使用這項權力，明智地分配稅收，從而避免削減公共服務，「如果我們明智地支出，就會有足夠的資金來資助紐約市所有的重要項目。」

在競選籌款方面，紀思庭還有很長的路要走，市府文件顯示，李文的市主計長競選帳戶內已有26萬3000元，相比之下紀思庭的市議員競選帳戶中只有8000元，珍妮花目前的競選經費更少，7月初帳戶金額顯示有1萬9435元的負結餘；紀思庭表示，現在還未完全下定決心競選，一切取決於籌款資金。

紐約市 預算 亞當斯

上一則

珍惜傳統味 飴禮贈親朋「珍飴」月餅隆重上市

下一則

市警拆除蘭德爾島臨時帳篷
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

參選市主計長第3人？南布碌崙市議員紀思庭註冊帳戶

參選市主計長第3人？南布碌崙市議員紀思庭註冊帳戶
紐約鷹架氾濫 重創餐廳、酒吧…華埠也是重災區

紐約鷹架氾濫 重創餐廳、酒吧…華埠也是重災區
紐約逾6成社區委員會反「同意之城」 亞當斯回擊

紐約逾6成社區委員會反「同意之城」 亞當斯回擊
紐約東河浮動泳池 選定曼哈頓大橋下35號碼頭 華埠步行可達

紐約東河浮動泳池 選定曼哈頓大橋下35號碼頭 華埠步行可達

熱門新聞

無證客移民常在日落公園內隨處躺下睡覺。(林女士提供)

布碌崙日落公園無證客增加 席地而睡、春光外洩 民眾怨觀感差

2024-08-11 07:55
紐約市府推出的電動滑板車項目遭到法拉盛華人社區反對，認為增加交通問題且價格昂貴。(記者高雲兒╱攝影)

共享電動滑板車入駐紐約法拉盛 居民嫌

2024-08-10 07:04
長島納蘇郡議會通過一項提案，將在公共場所配戴口罩視為違法。圖為在紐約市搭乘地鐵時配戴口罩的乘客。(美聯社)

口罩透明法 紐約長島有望通過提案

2024-08-08 07:49
兇嫌暴打已倒在地板上的父親，隨後駕車離去。(網路影片截圖)

車衝撞、板手猛襲… 皇后區華男殘忍毆父被逮

2024-08-12 19:45
熱帶風暴黛比的殘餘部分9日影響紐約州，州長宣布進入緊急狀態。(美聯社)

熱帶風暴釀災情 紐約州府宣布進入緊急狀態

2024-08-10 08:00
紐約市8日晚可能再次出現惡劣天氣，暴雨預計持續到9日，而風暴整體影響將持續至本周末。(記者曹馨元 / 攝影)

颶風黛比直撲美東 紐約市周末將迎暴雨

2024-08-08 02:29

超人氣

更多 >
早田希娜想參觀特攻博物館被罵爆 樊振東孫穎莎火速取關

早田希娜想參觀特攻博物館被罵爆 樊振東孫穎莎火速取關
菲律賓奧運金童歸國獲英雄式歡迎 祖父：勿忘初衷

菲律賓奧運金童歸國獲英雄式歡迎 祖父：勿忘初衷
全紅嬋王者「龜」來 回中國第一件事居然是曬出滿屏的烏龜

全紅嬋王者「龜」來 回中國第一件事居然是曬出滿屏的烏龜
自家記者說全紅嬋「瘋瘋癲癲像個白癡」粉絲怒了

自家記者說全紅嬋「瘋瘋癲癲像個白癡」粉絲怒了
好市多8元袋裝燕麥 每餐都可以用上它

好市多8元袋裝燕麥 每餐都可以用上它