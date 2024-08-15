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無證客公園紮營 市府承諾處理

記者曹馨元 / 紐約報導
無證客在紐約市街道上自主紮營占地。(美聯社)
無證客在紐約市街道上自主紮營占地。(美聯社)

自今年5月起實行庇護所逗留時限政策後，紐約市驅逐庇護所內居住超時的無證客，目前已拒絕收容約1660人；與此同時，大量無法住進庇護所的無證客在城市公園綠地裡紮營過夜，引起社區居民不滿，市長辦公室近期發布聲明，表示將著手處理有關情況。

在市庇護系統瀕臨崩潰的情況下，設定逗留時限的制度旨在為紐約市減少住在移民庇護所的人數，這些被驅逐的無證客流落街頭，在城市四處尋地搭帳篷過夜；設有大型庇護所的蘭德爾島(Randall's Island)就出現了一大批在公園綠地上紮營的無證客，在華人社區的布碌崙(布魯克林)日落公園，華裔居民面對光天化日下睡在公園長椅、地鐵站外的無證客，擔心他們會造成治安困擾。

在被問到計畫如何處置紮營無證客時，市長辦公室的幕僚長瓦拉克(Camille Varlack)表示，被禁止進入庇護所的無證客仍有資格獲得市府贊助的巴士車票，前往美國其他目的地；瓦拉克也承諾，紮營的問題將得到解決，她表示市府官員將與紮營無證客會面，確保他們獲得足夠的資源，展開下一步生活。

市府絕不希望任何人在庇護所外紮營，副市長伊索姆(Anne Williams-Isom)對無證客露營情況回應道，這是不對的，「我們不是要施以重手，但如果你(無證客)已超出逗留時限，且有移民案件在處理著，時間到了就必須離開，開啟新的生活。」

然而，許多紮營的無證客表示，他們之所以在街頭露營，就是因為無法獲得市府聲稱提供的資源，支撐他們在庇護所外的生活；據悉，共有1萬6754人在5月至今通過篩選繼續獲得庇護資格，這些無證客若已申請臨時保護身分或提交庇護申請，便可獲得緊急住房援助。

大量無法住進庇護所的無證客在城市公園綠地紮營過夜。圖為無證客在公園的長椅上睡覺。...
大量無法住進庇護所的無證客在城市公園綠地紮營過夜。圖為無證客在公園的長椅上睡覺。(本報檔案照)

無證客 庇護 紐約市

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