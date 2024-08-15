王嘉廉醫療中心「喜迎新學年」助孩童提前做好體檢

王嘉廉社區醫療中心將於法拉盛以及華埠舉辦喜迎新學年活動。(記者尤昱程／攝影)

法拉盛 王嘉廉社區醫療中心13日召開記者會宣布，將在法拉盛以及曼哈頓華埠 分別舉辦一場「喜迎新學年」活動，除了將幫助孩童提前做好體檢、疫苗 接種以及口腔護理，為新學期做好準備，同時也準備大量童書，培養孩童閱讀的良好習慣。

王嘉廉醫療中心的醫療服務主任黃靖婷表示，此活動最主要希望提醒家長提前做好開學前該做的體檢以及施打疫苗，尤其是華人社區的新移民，不要等到學校通知才開始進行，活動現場也會有健康教育員教導家長如何幫孩子準備，比如學校要求哪些疫苗、表格等。

主辦方介紹，孩子們可以在活動上體驗趣味教育遊戲並領取免費小禮品。此外，法拉盛的活動還將包括由皇后區圖書館提供的免費圖書卡申請協助，活動同時還包括故事閱讀和提供開學用品。

該醫療中心皇后區兒科部主任胡瑪琪表示，傳統上，兒科醫師總是專注在醫療部分，然而近年逐漸回歸到社會問題，尤其是幫助孩子們與他們的父母互動這方面。她說，很高興能與那些有目標為家庭提供資源的合作夥伴合作，繼續培養和鼓勵孩子們的閱讀，因為這是他們學習過程的第一步。

市議員黃敏儀、法拉盛圖書館館長曾陽以及第一保健副總裁王惠嶽皆提供資源並到場支持此活動，黃敏儀說，閱讀對任何孩子的學業發展都是非常基礎的，從很小的年紀開始閱讀非常重要，對父母來說，參與閱讀過程也很重要。

「喜迎新學年」首場活動將於17日(周六)在法拉盛舉行，地址是法拉盛37大道136-26號4樓，第二場活動則於24日(周六)在曼哈頓華埠獲加街125號舉行，時間均為上午10時至下午3時，更多信息可查詢https://www.cbwchc.org/chi。