我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

自家記者說全紅嬋「瘋瘋癲癲像個白癡」粉絲怒了

房價、投資獲利 千禧世代財務「翻身」

王嘉廉醫療中心「喜迎新學年」助孩童提前做好體檢

記者尤昱程／紐約報導
王嘉廉社區醫療中心將於法拉盛以及華埠舉辦喜迎新學年活動。(記者尤昱程／攝影)
王嘉廉社區醫療中心將於法拉盛以及華埠舉辦喜迎新學年活動。(記者尤昱程／攝影)

法拉盛王嘉廉社區醫療中心13日召開記者會宣布，將在法拉盛以及曼哈頓華埠分別舉辦一場「喜迎新學年」活動，除了將幫助孩童提前做好體檢、疫苗接種以及口腔護理，為新學期做好準備，同時也準備大量童書，培養孩童閱讀的良好習慣。

王嘉廉醫療中心的醫療服務主任黃靖婷表示，此活動最主要希望提醒家長提前做好開學前該做的體檢以及施打疫苗，尤其是華人社區的新移民，不要等到學校通知才開始進行，活動現場也會有健康教育員教導家長如何幫孩子準備，比如學校要求哪些疫苗、表格等。

主辦方介紹，孩子們可以在活動上體驗趣味教育遊戲並領取免費小禮品。此外，法拉盛的活動還將包括由皇后區圖書館提供的免費圖書卡申請協助，活動同時還包括故事閱讀和提供開學用品。

該醫療中心皇后區兒科部主任胡瑪琪表示，傳統上，兒科醫師總是專注在醫療部分，然而近年逐漸回歸到社會問題，尤其是幫助孩子們與他們的父母互動這方面。她說，很高興能與那些有目標為家庭提供資源的合作夥伴合作，繼續培養和鼓勵孩子們的閱讀，因為這是他們學習過程的第一步。

市議員黃敏儀、法拉盛圖書館館長曾陽以及第一保健副總裁王惠嶽皆提供資源並到場支持此活動，黃敏儀說，閱讀對任何孩子的學業發展都是非常基礎的，從很小的年紀開始閱讀非常重要，對父母來說，參與閱讀過程也很重要。

「喜迎新學年」首場活動將於17日(周六)在法拉盛舉行，地址是法拉盛37大道136-26號4樓，第二場活動則於24日(周六)在曼哈頓華埠獲加街125號舉行，時間均為上午10時至下午3時，更多信息可查詢https://www.cbwchc.org/chi。

法拉盛 疫苗 華埠

上一則

「蘋果核計畫」6特殊高中學生 分享學習經驗

下一則

「中國最有名女性」靳羽西新書發布 盼做東西文化使者
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

法拉盛樂活有方講座 8/24免費報名參加

法拉盛樂活有方講座 8/24免費報名參加
法拉盛七夕人潮湧動 看電影、買禮物…

法拉盛七夕人潮湧動 看電影、買禮物…
炸雞店進駐法拉盛黃金店面 華人：怕開不久

炸雞店進駐法拉盛黃金店面 華人：怕開不久
法拉盛王嘉廉健康日 逾千人到場

法拉盛王嘉廉健康日 逾千人到場

熱門新聞

無證客移民常在日落公園內隨處躺下睡覺。(林女士提供)

布碌崙日落公園無證客增加 席地而睡、春光外洩 民眾怨觀感差

2024-08-11 07:55
紐約市府推出的電動滑板車項目遭到法拉盛華人社區反對，認為增加交通問題且價格昂貴。(記者高雲兒╱攝影)

共享電動滑板車入駐紐約法拉盛 居民嫌

2024-08-10 07:04
長島納蘇郡議會通過一項提案，將在公共場所配戴口罩視為違法。圖為在紐約市搭乘地鐵時配戴口罩的乘客。(美聯社)

口罩透明法 紐約長島有望通過提案

2024-08-08 07:49
兇嫌暴打已倒在地板上的父親，隨後駕車離去。(網路影片截圖)

車衝撞、板手猛襲… 皇后區華男殘忍毆父被逮

2024-08-12 19:45
熱帶風暴黛比的殘餘部分9日影響紐約州，州長宣布進入緊急狀態。(美聯社)

熱帶風暴釀災情 紐約州府宣布進入緊急狀態

2024-08-10 08:00
紐約市8日晚可能再次出現惡劣天氣，暴雨預計持續到9日，而風暴整體影響將持續至本周末。(記者曹馨元 / 攝影)

颶風黛比直撲美東 紐約市周末將迎暴雨

2024-08-08 02:29

超人氣

更多 >
早田希娜想參觀特攻博物館被罵爆 樊振東孫穎莎火速取關

早田希娜想參觀特攻博物館被罵爆 樊振東孫穎莎火速取關
菲律賓奧運金童歸國獲英雄式歡迎 祖父：勿忘初衷

菲律賓奧運金童歸國獲英雄式歡迎 祖父：勿忘初衷
全紅嬋王者「龜」來 回中國第一件事居然是曬出滿屏的烏龜

全紅嬋王者「龜」來 回中國第一件事居然是曬出滿屏的烏龜
自家記者說全紅嬋「瘋瘋癲癲像個白癡」粉絲怒了

自家記者說全紅嬋「瘋瘋癲癲像個白癡」粉絲怒了
好市多8元袋裝燕麥 每餐都可以用上它

好市多8元袋裝燕麥 每餐都可以用上它