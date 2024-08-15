「蘋果核計畫」6特殊高中學生 分享學習經驗

「蘋果核計畫」舉辦特殊高中經驗分享會。(紐約家長群提供)

「蘋果核計畫」日前在布碌崙 (布魯克林)8大道舉辦特殊高中 經驗分享會，邀請參加「蘋果核計畫」的在讀特殊高中學生向有興趣的學生家長分享自己的學習經驗、備考SHSAT經驗，以及各特殊高中的長項。這次分享會受到了社區家庭的歡迎。

紐約家長群的趙愷文介紹，「蘋果核計畫」(Apple Seed)是由紐約家長微信群推出的免費學生課外實踐項目。它是該群發起的多項教育促進項目之一，旨在培養華裔 學生中的領袖人物，為他們提供鍛煉學習的機會和展示自己的舞台。

當日的特殊高中經驗分享會也是紐約家長群的第75期教育論壇，六位主講全部是在校學生，其中五名來自特殊高中，包括史岱文森高中(Stuyvesant High School)、布碌崙科技高中(Brooklyn Tech High School)、布碌崙拉丁學校(Brooklyn Latin School)，另外一人目前就讀上東區私立的卓平學校(Chapin School)。

趙愷文說，其實現在很多華裔家長已經不大看好公立教育，包括特殊高中，近年來錄取標準的變化使一些家長愈來愈感覺特高變「水」了。另一方面，絕大部分特殊高中都側重理科，對於那些有興趣或有志於文科的孩子，可能也需要考慮其他選擇。

出於種種因素，愈來愈多紐約華人家庭把目光投向私立學校，比如布碌崙著名的波利預科學校(Poly Prep)的華裔學生越來越多。因此這次論壇也向學生家長們介紹了一些私立高中的情況，歡迎社區家庭綜合考慮，在充分了解情況後為孩子準備高中升學。