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紐約親子互助會 17日返校日活動「送書包」

記者胡聲橋／紐約報導
親子互助會第七屆返校日活動將於17日舉行。(記者胡聲橋／攝影)
親子互助會第七屆返校日活動將於17日舉行。(記者胡聲橋／攝影)

紐約親子互助會13日舉行記者會，宣布將於17日(周六)舉行第七屆返校日活動，向返校的孩子贈送書包和各種文具，現場還會有各種精采的遊戲和文體節目，各參與機構會在現場贈送各種精美的禮品。州參議員曲怡文和各贊助機構參加了這次記者會。

親子互助會負責人黃妮可介紹，這次返校日活動首先是屬於孩子的。它不僅為華人移民家庭帶來豐富的資源，最主要是為孩子提供了多樣的體驗和收穫。活動的遊戲專區充滿了歡樂和挑戰。孩子們通過參與遊戲獲取印章，拿夠一定數量的印章後，就可以去換取書包等學習用品和禮物。這次活動共為小朋友準備了500多只書包、1000多份文具和3000多份玩具。

除了兒童遊戲，這次活動還安排了魔術表演和舞蹈演出，還有深受兒童喜愛的畫臉。除此以外，親子活動中心還安排了幾個體育項目的教練為大家現場表演和指導。體育活動不僅能強身健體，還能減輕心理壓力，返校日活動希望孩子們能多參加體育活動，多參加戶外活動，早日成為全面發展的人才。為了更好地了解華裔社區親子關係的現狀，親子互助會還為家長和孩子準備了親子關係問卷調查。

黃妮可說，在前幾年的返校日活動中，參與人數高達五、六千人，現場氣氛特別熱烈，展會機構的桌子都好像要被掀掉了。她認為今年參加人數肯定也不會少。她希望更多家長帶孩子前來，帶上好心情，度過一個充滿歡樂的返校日。

此次活動還是學生家長獲得醫療保健、教育和法律等方面資源的好機會。參加活動的各教育機構將為家長和孩子提供豐富的教育資源和課後輔導信息；各醫療保險機構將幫助居民了解準確的健康諮詢；各政府機構將為居民提供社會福利、法律法規等方面的指導，幫助居民更好地融入美國社會。

親子 醫療保險 移民家庭

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