隱密攜槍證申請數暴增 顯示治安惡化

自2022年美國最高法院歷史性的裁決擴大紐約州槍枝使用權限後，紐約隱密攜槍證的申請數量大幅增加。(美聯社)

根據紐約市 警(NYPD)的最新數據，自2022年美國最高法院(USSC)歷史性的裁決，擴大紐約州 槍枝使用權限後，紐約隱密攜槍證(Concealed Carry Permits)的申請數量大幅增加，相比2021年，如今每月平均申請數量上漲約16倍。社區人士表示，持槍申請數量暴增主要因為治安惡化。

美國最高法院在2022年的「紐約州步槍和手槍協會訴布魯恩案」(New York State Rifle & Pistol Association v. Bruen)中，認定紐約州一部限制攜槍的法律違憲，因而擴大了紐約州民眾的持槍權。從2022年到今年3月初，紐約市警收到了超過1萬1000份隱密攜槍證的申請。僅在2024年的前兩個月，就有超過1800人提出申請。相比之下，紐約市警在2021年全年只收到315份隱密攜槍證的申請。

自2022年起紐約隱密攜槍證的申請數量大幅增加，相比2021年，如今每月平均申請數量上漲約16倍。(路透)

在最高法院的裁決前，紐約州及新澤西州 對於取得在公共場合攜帶手槍的許可證，有著全國最嚴格的標準。而在2022年的判決後，兩州都重寫了許可法，以符合法院的裁決。他們還對申請人增加了新的要求，包括禁止大多數許可證持有者攜帶槍枝進入如學校、遊民所和抗議示威活動等。立法者表示，目標在於防止槍枝暴力。這些法律目前正面臨訴訟。

紐約東華協會主席于金山表示，紐約居民對於持槍證需求的增加，與疫情後社會治安變差脫不了關係，據他了解，許多做生意的人如今在槍權擴大後，紛紛申請持槍證。「即使州長和數據不斷在說，犯罪率變低了，但是民眾似乎不這麼認為」。但于金山也同時認為，大部分民眾合法申請來的槍枝，只是為了自衛，不會對社會治安造成太大的影響，「犯罪被抓獲的槍枝，都是非法槍枝，合法的幾乎沒有，有的話也只是意外」。