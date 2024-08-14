警查下東城無照大麻店 發現窩藏13磅可卡因

執法部門在曼哈頓下東城檢查非法大麻店時，意外發現一間店內存有大量可卡因。(紐約市緝毒特別檢察官辦公室提供)

紐約市 執法部門上周在對曼哈頓下東城一間涉嫌無證銷售大麻 的菸店進行檢查時，在店內意外發現重達13磅的可卡因。負責執法的市警(NYPD)七分局警員，當即逮捕了店主塔汗(Mazen Tahhan)。

紐約市緝毒特別檢察官布倫南(Bridget G. Brennan)辦公室公布的信息顯示，執法人員9日中午進入位於下東城柯林頓街(Clinton Street)20號的涉事菸店，發現大麻產品的包裝和其他輔助大麻吸食的工具在店內隨處可見，而該業者並沒有合法銷售大麻的牌照。而當執法人員進入店鋪後方的辦公室時，竟發現還有大量形似可卡因的毒品 。經現場檢測，確認其為可卡因，重量達到6公斤、約13磅。

這些可卡因被裝在大號的拉鏈袋和白色塑料容器內。執法人員還在辦公室內發現多台磅秤、數千個空玻璃紙信封及塑料膠囊，還有數百個空的紙質膠片，據信這些物品皆是為包裝毒品所用。搜查時，店主塔汗獨自守在店內，警察從他的身上搜出了店鋪鑰匙和1876元現金。在查獲毒品後，塔汗當即被捕。

塔汗於10日在曼哈頓刑事法庭過堂，他被控一項一級和一項三級非法持有管制物質罪(criminal possession of a controlled substance)，以及一項二級非法使用毒品器具罪(criminally using drug paraphernalia)，並被法院裁定5萬元現金或15萬元擔保的保釋額度。

紐約市的非法大麻店聯合執法行動今年春季開始，執法隊伍由巡官辦公室(Sherriff's Office)、市警和市消費者與工人保護局(DCWP)人員共同擔任。布倫南表示，本案說明了非法大麻店存在的危險，並不僅限於不受監管的大麻製品氾濫市場，而這也更證明了加強巡查和執法的重要性。