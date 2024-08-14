警查下東城無照大麻店 發現窩藏13磅可卡因
紐約市執法部門上周在對曼哈頓下東城一間涉嫌無證銷售大麻的菸店進行檢查時，在店內意外發現重達13磅的可卡因。負責執法的市警(NYPD)七分局警員，當即逮捕了店主塔汗(Mazen Tahhan)。
紐約市緝毒特別檢察官布倫南(Bridget G. Brennan)辦公室公布的信息顯示，執法人員9日中午進入位於下東城柯林頓街(Clinton Street)20號的涉事菸店，發現大麻產品的包裝和其他輔助大麻吸食的工具在店內隨處可見，而該業者並沒有合法銷售大麻的牌照。而當執法人員進入店鋪後方的辦公室時，竟發現還有大量形似可卡因的毒品。經現場檢測，確認其為可卡因，重量達到6公斤、約13磅。
這些可卡因被裝在大號的拉鏈袋和白色塑料容器內。執法人員還在辦公室內發現多台磅秤、數千個空玻璃紙信封及塑料膠囊，還有數百個空的紙質膠片，據信這些物品皆是為包裝毒品所用。搜查時，店主塔汗獨自守在店內，警察從他的身上搜出了店鋪鑰匙和1876元現金。在查獲毒品後，塔汗當即被捕。
塔汗於10日在曼哈頓刑事法庭過堂，他被控一項一級和一項三級非法持有管制物質罪(criminal possession of a controlled substance)，以及一項二級非法使用毒品器具罪(criminally using drug paraphernalia)，並被法院裁定5萬元現金或15萬元擔保的保釋額度。
紐約市的非法大麻店聯合執法行動今年春季開始，執法隊伍由巡官辦公室(Sherriff's Office)、市警和市消費者與工人保護局(DCWP)人員共同擔任。布倫南表示，本案說明了非法大麻店存在的危險，並不僅限於不受監管的大麻製品氾濫市場，而這也更證明了加強巡查和執法的重要性。
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