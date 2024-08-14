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逾6成社區委員會反「同意之城」 亞當斯回擊

記者范航瑜／紐約報導
超過六成的社區委員會，反對市府旨在增加住房的「同意之城」計畫。(記者范航瑜／攝影)
超過六成的社區委員會，反對市府旨在增加住房的「同意之城」計畫。(記者范航瑜／攝影)

紐約市的住房空置率僅為1.4%，創下近60年來的最低點。儘管如此，超過六成的社區委員會反對市府旨在增加住房的「同意之城」(City of Yes)計畫，但市長亞當斯(Eric Adams)近期公開反擊，指出59個社區委員會中，有49個未能提供足夠的住房。

在107.5 WBLS電台節目中，市長與住房與保護發展部部長卡里昂(Adolfo Carrion)強調，紐約市需要更多住房來滿足大學畢業生和老年人的需求。卡里昂指出，僅有十個社區委員會在積極建設可負擔住房，而這十個委員會的建設量與其他49個委員會的總和相當。

「同意之城」計畫預計在15年內增加10萬個新住房單位，並於年底前交由市議會進行投票。38個社區委員會已對該提案投下不具約束力的反對票，18個委員會則表示支持，其他則持觀望態度。前市長白思豪(Bill de Blasio)的強制包容性住房計畫，也曾招致強烈反對，但最終仍獲市議會通過。

「同意之城」提議徹底改革分區規畫，使得辦公樓轉換為公寓更加容易，允許建造數萬個新的住房單位，同時放寬建築限制，允許開發商在額外空間用於低於市場價的公寓的前提下，將建築高度提高20%。此外，該計畫還允許在交通樞紐附近和商業區上方建造更多公寓，並允許房主在地下室、車庫和閣樓中創建最多800平方呎的公寓。

針對「同意之城」計畫，「別在我後院建房」(Not In My Back Yard)的反對聲音並不罕見。反對者通常認為，高密度的住房開發會改變社區特性，增加壅堵，並加重基礎設施和服務的壓力。該計畫中特別涉及一戶和兩戶住宅專用區的部分，尤其引發了華裔社區的強烈批評。「亞潮萌」(Asian Wave Alliance)創始人朱雅婷曾公開表示，自己代表多數亞裔居民、業主和選民對此提案持反對態度。她指出，「同意之城」計畫不僅會為房地產市場帶來不確定性，還可能加劇壅堵，降低居民的生活品質。

紐約市 亞當斯 亞裔

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