提高醫療保險認證率 亞美醫師協會廣宣傳

亞美醫師協會舉辦活動，推廣醫療保險認證率。(主辦方提供)

新冠疫情 期間，為了應對醫療資源緊張和保障持續服務，政府暫時中止多項醫療計畫的重新認證要求，以自動續期代替；然而，該變動隨疫情結束撤銷，但仍有民眾不知情，面臨失去補助的風險。因此，亞美醫師協會(CAIPA)攜健保 公司舉辦宣傳活動，強調提高保險認證率的重要性。

根據此亞美醫師協會，在其與紐約一非營利性健康保險公司共同策畫的宣傳活動中，成功使後者中92%的成員能夠持續獲得醫療保險 覆蓋。數據顯示，紐約州所有健康保險計畫的平均重新認證率為82%。

醫師協會指出，紐約居民在疫情前每年都需要重新認證其參與醫療補助計畫(Medicaid)和基本計畫(Essential Plan)等保險項目的資格，但聯邦政府在疫情期間暫停了此要求。當公共衛生緊急情況於2023年3月結束時，許多未知悉或主動重新認證的居民會有失去保險覆蓋的風險。

亞美醫師協會總裁劉季高表示，對華人社區而言，重視重新認證至關重要，但由於語言障礙和資訊不對等，部分人對要求和流程不夠熟悉，因此面臨失去保險的風險。他說，協會因此和健保公司合作，幫助社區了解和遵循這些的政策。

為此，醫師協會和健保公司日前在華埠舉辦慶祝儀式，州眾議員李榮恩(Grace Lee)和市議員馬泰(Chris Marte)也受邀到場。李榮恩表示，除了語言和文化障礙，亞裔社區還面臨許多挑戰，包括紐約市最高的貧困率，因此提高保險認證率對於社區的基本權益至關重要。