瑪摩利醫院攜曲怡文 辦安全資源展 介紹免費自衛班

瑪摩利醫院和州參議員曲怡文介紹學習自衛的社區資源。(曲怡文辦公室提供)

瑪摩利醫院攜手州參議員曲怡文，日前在位於布碌崙(布魯克林)8大道附近的愛立信公園(Leif Ericson Park)舉辦「安全和資源展覽」的活動，為社區居民介紹瑪摩利醫院的免費自衛班和社區的安全和自衛項目。

這次活動為社區居民介紹了保護自身安全的一些基本常識和可以在社區獲得的資源。活動還安排了不少一家人可以共同參加的活動。紐約親子互助會和反暴力教育中心(The Center for Anti-Violence Education)等機構都參加了這次活動。

州參議員曲怡文一直支持瑪摩利醫院的反暴力倡議(Anti-Violence Initiatives)，年初曾撥款5萬元給瑪摩利醫院推廣基本的自衛課程，內容包括旁觀者介入、緩和衝突、公共交通安全、武器防禦以及對暴力受害者的心理支持等。她感謝瑪摩利醫院成為社區反暴力教育、多元化和傷害預防的強大合作夥伴。

曲怡文指出，紐約市 是一座多元文化兼容並蓄的城市，世界上各個國家，各個族裔的人，包括猶太裔、穆斯林和亞裔在這個城市都應該感到安全。她說，確保公共安全是其立法和預算 工作的首要任務，在紐約市仇恨和暴力在我們的社區中沒有立足之地。

曲怡文說，為了解決針對弱勢群體的仇恨犯罪 數量急劇上升的問題，州議會在州預算中，將紐約可以被指控的仇恨犯罪行增加了23項，使仇恨罪行總數達到了89項，其目的就是為了更有效地處理和打擊針對弱勢族群的仇恨犯罪行為。

曲怡文表示，立法執法還必須伴隨相關的教育，教育對於促進社區的包容性，減少仇恨，從而確保街道、學校、家庭和企業的安全至關重要。這次愛立信公園的「安全和資源展覽」活動之後，瑪摩利醫院和曲怡文將合作推出一系列免費的學習自衛的系列活動。