我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

岸田文雄不參選自民黨總裁選舉 日媒點名可能人選

不顧死亡警告 男子騎車穿越加州大蘇爾 滾落100呎山崖

瑪摩利醫院攜曲怡文 辦安全資源展 介紹免費自衛班

記者胡聲橋／紐約報導
瑪摩利醫院和州參議員曲怡文介紹學習自衛的社區資源。(曲怡文辦公室提供)
瑪摩利醫院和州參議員曲怡文介紹學習自衛的社區資源。(曲怡文辦公室提供)

瑪摩利醫院攜手州參議員曲怡文，日前在位於布碌崙(布魯克林)8大道附近的愛立信公園(Leif Ericson Park)舉辦「安全和資源展覽」的活動，為社區居民介紹瑪摩利醫院的免費自衛班和社區的安全和自衛項目。

這次活動為社區居民介紹了保護自身安全的一些基本常識和可以在社區獲得的資源。活動還安排了不少一家人可以共同參加的活動。紐約親子互助會和反暴力教育中心(The Center for Anti-Violence Education)等機構都參加了這次活動。

州參議員曲怡文一直支持瑪摩利醫院的反暴力倡議(Anti-Violence Initiatives)，年初曾撥款5萬元給瑪摩利醫院推廣基本的自衛課程，內容包括旁觀者介入、緩和衝突、公共交通安全、武器防禦以及對暴力受害者的心理支持等。她感謝瑪摩利醫院成為社區反暴力教育、多元化和傷害預防的強大合作夥伴。

曲怡文指出，紐約市是一座多元文化兼容並蓄的城市，世界上各個國家，各個族裔的人，包括猶太裔、穆斯林和亞裔在這個城市都應該感到安全。她說，確保公共安全是其立法和預算工作的首要任務，在紐約市仇恨和暴力在我們的社區中沒有立足之地。

曲怡文說，為了解決針對弱勢群體的仇恨犯罪數量急劇上升的問題，州議會在州預算中，將紐約可以被指控的仇恨犯罪行增加了23項，使仇恨罪行總數達到了89項，其目的就是為了更有效地處理和打擊針對弱勢族群的仇恨犯罪行為。

曲怡文表示，立法執法還必須伴隨相關的教育，教育對於促進社區的包容性，減少仇恨，從而確保街道、學校、家庭和企業的安全至關重要。這次愛立信公園的「安全和資源展覽」活動之後，瑪摩利醫院和曲怡文將合作推出一系列免費的學習自衛的系列活動。

仇恨犯罪 紐約市 預算

上一則

美華協會仇恨犯罪防範藝術展 曼哈頓開幕

下一則

紐約東河浮動泳池 選定曼哈頓大橋下35號碼頭 華埠步行可達

延伸閱讀

幽靈車牌猖獗 紐約市府每年損失2億

幽靈車牌猖獗 紐約市府每年損失2億
霍楚報喜：紐約州犯罪率續降 紐約市及長島列全美最安全社區

霍楚報喜：紐約州犯罪率續降 紐約市及長島列全美最安全社區
亞凱迪亞市議員鄭博仁競選連任 百人站台支持

亞凱迪亞市議員鄭博仁競選連任 百人站台支持
加州公路巡警招募長者志工

加州公路巡警招募長者志工

熱門新聞

紐約市府推出的電動滑板車項目遭到法拉盛華人社區反對，認為增加交通問題且價格昂貴。(記者高雲兒╱攝影)

共享電動滑板車入駐紐約法拉盛 居民嫌

2024-08-10 07:04
無證客移民常在日落公園內隨處躺下睡覺。(林女士提供)

布碌崙日落公園無證客增加 席地而睡、春光外洩 民眾怨觀感差

2024-08-11 07:55
長島納蘇郡議會通過一項提案，將在公共場所配戴口罩視為違法。圖為在紐約市搭乘地鐵時配戴口罩的乘客。(美聯社)

口罩透明法 紐約長島有望通過提案

2024-08-08 07:49
王書君。(檢方提供)

前民運人士王書君 中國代理人案罪成 面臨最高25年監禁

2024-08-06 15:21
兇嫌暴打已倒在地板上的父親，隨後駕車離去。(網路影片截圖)

車衝撞、板手猛襲… 皇后區華男殘忍毆父被逮

2024-08-12 19:45
熱帶風暴黛比的殘餘部分9日影響紐約州，州長宣布進入緊急狀態。(美聯社)

熱帶風暴釀災情 紐約州府宣布進入緊急狀態

2024-08-10 08:00

超人氣

更多 >
賣房抽5%佣金不再 新規17日生效 菜鳥房仲更難生存

賣房抽5%佣金不再 新規17日生效 菜鳥房仲更難生存
香蕉皮泡水養綠植有用嗎？專家怎麼說

香蕉皮泡水養綠植有用嗎？專家怎麼說
網紅指巴黎長榮桂冠酒店拒掛五星旗 中國網友號召抵制

網紅指巴黎長榮桂冠酒店拒掛五星旗 中國網友號召抵制
裴洛西批澳前總理對台言論「愚蠢」被反嗆訪台「魯莽」

裴洛西批澳前總理對台言論「愚蠢」被反嗆訪台「魯莽」
曾志偉拍電影傳女星「假戲真做被硬上」她忍34年說出內幕

曾志偉拍電影傳女星「假戲真做被硬上」她忍34年說出內幕