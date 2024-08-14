紐約東河浮動泳池 選定曼哈頓大橋下35號碼頭 華埠步行可達

35號碼頭位於曼哈頓大橋旁，華埠步行可達。(記者范航瑜／攝影)

市長亞當斯(Eric Adams)和州長霍楚(Kathy Hochul)日前宣布，年初公布的紐約東河浮動泳池「+泳池」(+ Pool)已敲定最終選址，為曼哈頓 大橋下的35號碼頭(Pier 35)，民眾從曼哈頓華埠 步行即可到達。這一浮動泳池將不僅是休閒設施，還將是水質過濾示範項目，採用創新方式為紐約市 民提供游泳場所。

35號碼頭位於曼哈頓大橋下，距離華埠的東百老匯(East Broadway)地鐵站步行約6分鐘，同時毗鄰羅斯福高速公路(FDR Drive)高架橋。目前該區域設有鞦韆、長椅等設施，是東河河岸觀看夜景的好去處。

「+泳池」是一個漂浮在紐約市周圍水域的浮動可攜式游泳池，最早於今年1月由州市府共同宣布推出，這也是紐約的首個浮動泳池項目，價值約6000萬元。亞當斯表示，隨著氣候變遷，極端天氣日漸頻繁，市府將投資開設並翻修更多泳池，而新的浮動泳池作為重點項目，將讓更多市民體驗游泳的樂趣。

除了休閒娛樂以外，該泳池還將是水質過濾示範項目。州市府將於本月聯合資助「+泳池」水質過濾示範項目的第一輪資金，進行定期的水質監測，並為最終建設泳池提供數據參考。在明年最終測試，確認滿足各項健康和安全要求後，泳池將正式向公眾開放。市衛生局和州衛生廳也分別出台了「非傳統泳池項目」的「新型浴場設施」標準，供「+泳池」項目執行。