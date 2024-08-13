我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克自薦「監督政府財政赤字」 川普樂喊歡迎

洛杉磯地震 女主播晃到站不穩、鏡頭猛搖13秒

法拉盛樂活講座 8/24免費報名參加

紐約訊
8月24日樂活有方講座法拉盛喜來登2樓舉辦，歡迎民眾免費參加。(本報檔案照)
8月24日樂活有方講座法拉盛喜來登2樓舉辦，歡迎民眾免費參加。(本報檔案照)

聯合健康保險紐約公司與世界日報將於8月24日星期六下午1時至4時在法拉盛喜來登酒店二樓宴會廳(135-20 39th Avenue, Flushing, NY, 11354)舉辦「樂活有方講座」(Recipe for Wellness)，此活動由AARP聯邦醫療保險輔助保險計畫支持，到場每個民眾皆可獲贈環保袋及多功能便當盒組一個，歡迎民眾提前免費報名參加。

這是一場免費對外開放的健康教育活動，旨在幫助華裔長者及聯邦醫療保險受益人更好地了解聯邦醫療保險的相關信息，並學習健康飲食及健身技巧。在活動中，參與者有機會了解聯邦醫療保險的基礎知識，包括不同計畫部分、資格要求及註冊窗口。這些資訊將幫助受益人在選擇醫療保險時做出明智的決策。活動全程將以國語進行，確保參與者能夠充分理解所有資訊。

活動現場有聯合健康保險代表，為參與者解答有關聯邦醫療保險的問題，幫助他們更好地理解和利用自己的醫療保險。活動同時邀請百康仁德醫生集團的內科醫師呂莉和尊巴教練張潔明來分享營養膳食及健康技巧。

吕莉將深入講解健康飲食與食品儲存技巧，這對於華裔長者來說尤為重要。她會分享這些方法給參加民眾，通過學習這些知識，參與者可以在日常生活中實現健康飲食，延長食物的保鮮期，並降低浪費。

張潔明將帶領參與者進行簡單的健身活動，讓大家在輕鬆愉快的氛圍中體驗運動的樂趣。她也會示範如何在家中進行簡單且有效的健身運動。

世界日報將免費提供抽獎獎品，民眾可在活動結束前參加抽獎，贏取豐富獎品。這一環節不僅增添活動趣味性，也讓參與者有機會在學習同時收穫意外驚喜。

活動免費開放，欲了解更多信息或保留席位，請致電(800) 801-1900，或線上即刻報名：https://bit.ly/rfw0824

聯邦醫療保險 華裔 世界日報

上一則

紐約客談 / 從東百老匯 看移民社區興衰

下一則

市議員鮑沃斯 參選曼哈頓區長

延伸閱讀

法拉盛七夕人潮湧動 看電影、買禮物…

法拉盛七夕人潮湧動 看電影、買禮物…
炸雞店進駐法拉盛黃金店面 華人：怕開不久

炸雞店進駐法拉盛黃金店面 華人：怕開不久
法拉盛王嘉廉健康日 逾千人到場

法拉盛王嘉廉健康日 逾千人到場
共享電動滑板車入駐紐約法拉盛 居民嫌

共享電動滑板車入駐紐約法拉盛 居民嫌

熱門新聞

示意圖。(本報檔案照)

紐約凌晨驚魂…東百老匯附近地鐵站 女子將2人推下軌

2024-08-05 12:18
示意圖。(本報檔案照)

豪宅落地窗曝大量紫外線輻射致癌？華裔女星求償100萬

2024-08-05 07:50
紐約市府推出的電動滑板車項目遭到法拉盛華人社區反對，認為增加交通問題且價格昂貴。(記者高雲兒╱攝影)

共享電動滑板車入駐紐約法拉盛 居民嫌

2024-08-10 07:04
無證客移民常在日落公園內隨處躺下睡覺。(林女士提供)

布碌崙日落公園無證客增加 席地而睡、春光外洩 民眾怨觀感差

2024-08-11 07:55
長島納蘇郡議會通過一項提案，將在公共場所配戴口罩視為違法。圖為在紐約市搭乘地鐵時配戴口罩的乘客。(美聯社)

口罩透明法 紐約長島有望通過提案

2024-08-08 07:49
王書君。(檢方提供)

前民運人士王書君 中國代理人案罪成 面臨最高25年監禁

2024-08-06 15:21

超人氣

更多 >
拳擊手克莉芙的訓練師承認：她有染色體和睪固酮問題

拳擊手克莉芙的訓練師承認：她有染色體和睪固酮問題
全紅嬋返國粉絲接機重重包圍 強行送花一度黑臉

全紅嬋返國粉絲接機重重包圍 強行送花一度黑臉
同步曬禮服照、戴戒指「放閃」？ 趙麗穎、馮紹峰又被傳復合

同步曬禮服照、戴戒指「放閃」？ 趙麗穎、馮紹峰又被傳復合
滾動更新／南加規模4.4地震 震央距華埠僅5哩

滾動更新／南加規模4.4地震 震央距華埠僅5哩
沒流量、沒大咖的「唐詭2」火了… 觀眾推薦「童身出身的他」加盟續集

沒流量、沒大咖的「唐詭2」火了… 觀眾推薦「童身出身的他」加盟續集