法拉盛樂活講座 8/24免費報名參加

8月24日樂活有方講座法拉盛喜來登2樓舉辦，歡迎民眾免費參加。(本報檔案照)

聯合健康保險紐約公司與世界日報 將於8月24日星期六下午1時至4時在法拉盛喜來登酒店二樓宴會廳(135-20 39th Avenue, Flushing, NY, 11354)舉辦「樂活有方講座」(Recipe for Wellness)，此活動由AARP聯邦醫療保險 輔助保險計畫支持，到場每個民眾皆可獲贈環保袋及多功能便當盒組一個，歡迎民眾提前免費報名參加。

這是一場免費對外開放的健康教育活動，旨在幫助華裔 長者及聯邦醫療保險受益人更好地了解聯邦醫療保險的相關信息，並學習健康飲食及健身技巧。在活動中，參與者有機會了解聯邦醫療保險的基礎知識，包括不同計畫部分、資格要求及註冊窗口。這些資訊將幫助受益人在選擇醫療保險時做出明智的決策。活動全程將以國語進行，確保參與者能夠充分理解所有資訊。

活動現場有聯合健康保險代表，為參與者解答有關聯邦醫療保險的問題，幫助他們更好地理解和利用自己的醫療保險。活動同時邀請百康仁德醫生集團的內科醫師呂莉和尊巴教練張潔明來分享營養膳食及健康技巧。

吕莉將深入講解健康飲食與食品儲存技巧，這對於華裔長者來說尤為重要。她會分享這些方法給參加民眾，通過學習這些知識，參與者可以在日常生活中實現健康飲食，延長食物的保鮮期，並降低浪費。

張潔明將帶領參與者進行簡單的健身活動，讓大家在輕鬆愉快的氛圍中體驗運動的樂趣。她也會示範如何在家中進行簡單且有效的健身運動。

世界日報將免費提供抽獎獎品，民眾可在活動結束前參加抽獎，贏取豐富獎品。這一環節不僅增添活動趣味性，也讓參與者有機會在學習同時收穫意外驚喜。

活動免費開放，欲了解更多信息或保留席位，請致電(800) 801-1900，或線上即刻報名：https://bit.ly/rfw0824