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前安保公司高管 接任市消防局長

記者許君達／紐約報導
曾被授予「榮譽消防局長」的前安保公司執行長塔克(右)12日接受市長亞當斯(左)的任命，宣誓成為市消防局第35任局長。(市長辦公室提供)
曾被授予「榮譽消防局長」的前安保公司執行長塔克(右)12日接受市長亞當斯(左)的任命，宣誓成為市消防局第35任局長。(市長辦公室提供)

曾被授予「榮譽消防局長」的前安保公司執行長塔克(Robert Tucker)12日接受市長亞當斯(Eric Adams)的任命，宣誓成為市消防局(FDNY)第35任局長。

現年54歲的塔克是土生土長的紐約人，畢業於喬治華盛頓大學(George Washington University)和佩斯大學(Pace University)法學院，在被任命為消防局長前，曾擔任皇后地區檢察官特別助理，後在安全服務公司T&M Protection Resources任董事長兼執行長。

塔克曾於1985年在市消防局的通訊辦公室工作，但沒有更進一步的從業經歷。不過，他與市消防局高層一直保持較為緊密的聯繫，直至今日都是市消防局基金會(FDNY Foundation)秘書，還曾被授予「榮譽消防局長」的稱號。他同時還是紐約市警基金會(NYPD Foundation)董事會成員和威徹斯特郡(Westchester)警局警務委員會委員。

除與消防部門的密切聯繫外，塔克還有豐富的公共事務管理經驗，並與紐約歷任行政當局都保持合作關係。從2009年至2021年，塔克任職紐約州安全保衛顧問委員會(New York State Security Guard Advisory Council)；從2014年起，他被任命為紐約州最高法院第二上訴法庭第九司法管轄區品德與適任委員會(Committee on Character and Fitness)成員；從2018年起，他成為佩斯大學董事會成員。

市消防局是紐約第二大紀律部隊，擁有超過1萬7000名員工，年預算超過20億元。消防局所屬的一線緊急響應部門不僅包括消防隊，還包括緊急醫療救護團隊。亞當斯表示，塔克豐富的經驗及其在市消防局深厚的人脈讓他成為適任這個職位的不二人選。

塔克表示，能夠成為消防局長對他來說是「夢想成真」。他在市消防局基金會網站上的自我介紹中表示，他雖然沒當過消防員，但從少年時代就是個「消防迷」，他曾在曼哈頓騎單車追逐消防車，在通訊辦公室工作時還自己繪製火災多發地圖。

塔克的前任是史上首位女性消防局長卡瓦納(Laura Kavanagh)。她上任不到兩年即辭職，據稱很重要的原因是消防局內部傳統的性別和種族歧視陋習難以解決，導致她失去信任。塔克表示，在他的任上，將著力改善這一問題。

亞當斯 紐約州 種族歧視

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