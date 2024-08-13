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日落公園第40急救車站 龍穴壁畫揭幕

記者胡聲橋／紐約報導
日落公園第40急救車站的「龍穴」壁畫揭幕，多名民選官員參加。(郭納德提供)
日落公園第40急救車站的「龍穴」壁畫揭幕，多名民選官員參加。(郭納德提供)

市消防局第40急救車站(EMS Station 40)部署在布碌崙(布魯克林)日落公園。急救人員、輔助醫療人員和民選官員近日聚集該急救車站，為其門前的「龍穴」壁畫揭幕。壁畫上畫著紅藍兩條龍，象徵著這個救護站所服務的亞裔社區。

急救車站的大門上通常會畫上急救車站或消防隊的標誌，但市消防局急救車隊副隊長阿莫杰拉(Anthony Almojera)介紹說，第40急救車站想要一些與眾不同的東西，一件獨一無二的藝術品。阿莫杰拉把自己的想法告訴了畫家塞隆(Linda Serrone)，並提出了兩個關鍵要求：壁畫要反映日落公園及其周圍的社區——紐約市最大的亞裔美國人社區；救援人員進出的大門正好應該是龍嘴，那裡是救援人員進出「龍穴」的地方。

畫家塞隆說，她的這幅作品是向社區致敬，並紀念在執行公務時殉職的急救人員，她認為這是她畫這幅壁畫最具有挑戰性的事情。「這些人真的是同時做著警察、消防員和急救人員的工作，這就是他們主要的工作」，塞隆說，「我希望這幅畫能帶給他們能量，他們也知道我是他們最熱情的支持者」。

州參議員曲怡文和郭納德(Andrew Gounardes)，市議員紀思庭(Justin Brannan)和阿維萊斯(Alexa Aviles)等人出席了揭幕儀式，他們對象徵亞裔社區的「龍穴」壁畫大加讚賞，阿維萊斯說，這幅壁畫將我們所處的社區、文化和美感融為一體，非常漂亮。

日落公園第40急救車站的「龍穴」壁畫揭幕，體現亞裔社區特色。(郭納德X平台)
日落公園第40急救車站的「龍穴」壁畫揭幕，體現亞裔社區特色。(郭納德X平台)

亞裔 日落公園 布碌崙

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