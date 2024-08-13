市議員鮑沃斯 參選曼哈頓區長

前市議會多數黨領袖鮑沃斯將競爭曼哈頓區長之位。(記者和釗宇／攝影)

公開競選文件顯示，代表曼哈頓 中城的市議員鮑沃斯(Keith Powers)已註冊參加2025年曼哈頓區長的競選。鮑沃斯參選是紐約市 2025年選戰一系列連鎖反應的其中一環，他的目標是頂替已宣布參選市主計長的現任區長李文(Mark Levine)的職缺，而李文遞進參選的目標是頂替已宣布參選市長的現任市主計長蘭德(Brad Lander)的職缺。

鮑沃斯現為市議會第四選區議員，選區範圍包括曼哈頓中城東區以及上東區的一部分。他曾於2022年1月至今年1月間擔任市議會多數黨領袖，卸任領袖後，又擔任市議會規則委員會(Rules Committee)主席，該委員會負責監督市府的人事任命。由於紐約市議員連任不得超過八年，因此鮑沃斯在本屆任期結束後將無法再次參選市議員。鮑沃斯在任期間比較重要的立法提案為禁止房東對潛在租戶進行犯罪前科調查以避免歧視，該法案於2023年年底通過。

鮑沃斯已在市競選財務委員會(Campaign Finance Board)為區長競選開設了帳戶，開始籌款，同時也聘請了專業競選顧問。不過根據報導，鮑沃斯目前可用的競選資金僅有數萬元，他需要盡快開始籌款。

分析人士表示，鮑沃斯的遞進參選將進一步為紐約市2025年地方選舉增加變數。現任市主計長蘭德宣布參選市長後，現任曼哈頓區長李文也跟進宣布參選市主計長，這給鮑沃斯和其他尚未官宣的潛在對手創造了上升的機會，但無論是蘭德還是李文，若衝擊高一級職位失敗後，都還有機會繼續參與連任選舉，他們兩人現在也都沒有否認爭取連任的可能性。鮑沃斯的入局，將給蘭德和李文、乃至現任市長亞當斯 (Eric Adams)帶來更大的競爭壓力。