我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多這款「日本米」不再生產 米其林餐廳將斷供

「麵包隔天需再烤一烤」 Costco新品三明治意外引差評

幽靈車牌猖獗 市府每年損失2億

記者曹馨元／紐約報導
曼哈頓區長李文發布報告，指出無法讀取的「幽靈車牌」數量激增，導致紐約市每年損失高達2億元的收入。(市長辦公室提供)
曼哈頓區長李文發布報告，指出無法讀取的「幽靈車牌」數量激增，導致紐約市每年損失高達2億元的收入。(市長辦公室提供)

曼哈頓區長李文(Mark Levine)12日發布報告，指出無法讀取的「幽靈車牌」(ghost plates)數量激增，導致紐約市每年損失高達2億元的收入。

「幽靈車牌」指的是完全不使用車牌，或使用刻意被刮花、被有色或反光罩遮住、及完全偽造的車牌。李文表示，每月約有10萬輛經過市內交通攝影監控的車輛無法被讀取車牌，且有5%經過市交通局(Department of Transportation)、大都會運輸署(MTA)及港務局(Port Authority)攝影監控及收費站的車輛車牌無法被讀取，這使得紐約市在攝影監控發出的過路費及罰單中損失了大量收入，也導致魯莽的駕駛行為在紐約的街道上肆虐。

李文表示，如果車牌無法被讀取，會極大地影響駕駛者的行為，如「鼓勵」駕駛者超速駛過學校區及闖紅燈等。如今，紐約市已經意識到「幽靈車牌」的威脅，並採取了30多次聯合執法行動，目的是對在被懷疑偽造的車牌通過收費橋樑和隧道時進行突擊檢查。最近一次執法行動是在7月，執法人員在白石大橋(Whitestone Bridge)扣押了55輛車，逮捕13人，並發出433張傳票。這些違法人員總共欠下約48萬元的未繳通行費和罰款。透過此系列行動，紐約市警、大都會運輸署和港務局已扣留1800輛車、發出1萬5000張傳票，並逮捕400人。

但李文認為這些舉措不足以嚇退潛在的不法之徒，他表示，妨礙或偽造車牌的最低罰款應提高至150元，並應計入駕照分數。他也建議車牌配備無線電轉發器，讓攝影機可辨識被塗抹或刮花的車牌，並為交通執法與收費攝影機配備人工智能技術，破解無法讀取的車牌。他也希望能打擊販賣假車牌或車牌套的行為，並讓警察接受更好的訓練，以辨識「幽靈車牌」。

紐約市 大都會 傳票

上一則

車衝撞、板手猛襲… 皇后區華男殘忍毆父被逮

下一則

皇后區可樂娜街頭鬥毆5人被刺傷 警緝3嫌

延伸閱讀

11％不能用 紐約「廁所荒漠」更惡化

11％不能用 紐約「廁所荒漠」更惡化
史島渡輪工人碼頭滑倒受傷 向市府索賠百萬

史島渡輪工人碼頭滑倒受傷 向市府索賠百萬
曼哈頓區長李文 或競選市主計長

曼哈頓區長李文 或競選市主計長
紐約市免費公車 9月將終止試點

紐約市免費公車 9月將終止試點

熱門新聞

示意圖。(本報檔案照)

紐約凌晨驚魂…東百老匯附近地鐵站 女子將2人推下軌

2024-08-05 12:18
示意圖。(本報檔案照)

豪宅落地窗曝大量紫外線輻射致癌？華裔女星求償100萬

2024-08-05 07:50
紐約市府推出的電動滑板車項目遭到法拉盛華人社區反對，認為增加交通問題且價格昂貴。(記者高雲兒╱攝影)

共享電動滑板車入駐紐約法拉盛 居民嫌

2024-08-10 07:04
無證客移民常在日落公園內隨處躺下睡覺。(林女士提供)

布碌崙日落公園無證客增加 席地而睡、春光外洩 民眾怨觀感差

2024-08-11 07:55
長島納蘇郡議會通過一項提案，將在公共場所配戴口罩視為違法。圖為在紐約市搭乘地鐵時配戴口罩的乘客。(美聯社)

口罩透明法 紐約長島有望通過提案

2024-08-08 07:49
王書君。(檢方提供)

前民運人士王書君 中國代理人案罪成 面臨最高25年監禁

2024-08-06 15:21

超人氣

更多 >
全紅嬋返國粉絲接機重重包圍 強行送花一度黑臉

全紅嬋返國粉絲接機重重包圍 強行送花一度黑臉
拳擊手克莉芙的訓練師承認：她有染色體和睪固酮問題

拳擊手克莉芙的訓練師承認：她有染色體和睪固酮問題
同步曬禮服照、戴戒指「放閃」？ 趙麗穎、馮紹峰又被傳復合

同步曬禮服照、戴戒指「放閃」？ 趙麗穎、馮紹峰又被傳復合
滾動更新／南加規模4.4地震 震央距華埠僅5哩

滾動更新／南加規模4.4地震 震央距華埠僅5哩
沒流量、沒大咖的「唐詭2」火了… 觀眾推薦「童身出身的他」加盟續集

沒流量、沒大咖的「唐詭2」火了… 觀眾推薦「童身出身的他」加盟續集