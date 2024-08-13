幽靈車牌猖獗 市府每年損失2億

曼哈頓區長李文發布報告，指出無法讀取的「幽靈車牌」數量激增，導致紐約市每年損失高達2億元的收入。(市長辦公室提供)

曼哈頓區長李文(Mark Levine)12日發布報告，指出無法讀取的「幽靈車牌」(ghost plates)數量激增，導致紐約市 每年損失高達2億元的收入。

「幽靈車牌」指的是完全不使用車牌，或使用刻意被刮花、被有色或反光罩遮住、及完全偽造的車牌。李文表示，每月約有10萬輛經過市內交通攝影監控的車輛無法被讀取車牌，且有5%經過市交通局(Department of Transportation)、大都會 運輸署(MTA)及港務局(Port Authority)攝影監控及收費站的車輛車牌無法被讀取，這使得紐約市在攝影監控發出的過路費及罰單中損失了大量收入，也導致魯莽的駕駛行為在紐約的街道上肆虐。

李文表示，如果車牌無法被讀取，會極大地影響駕駛者的行為，如「鼓勵」駕駛者超速駛過學校區及闖紅燈等。如今，紐約市已經意識到「幽靈車牌」的威脅，並採取了30多次聯合執法行動，目的是對在被懷疑偽造的車牌通過收費橋樑和隧道時進行突擊檢查。最近一次執法行動是在7月，執法人員在白石大橋(Whitestone Bridge)扣押了55輛車，逮捕13人，並發出433張傳票 。這些違法人員總共欠下約48萬元的未繳通行費和罰款。透過此系列行動，紐約市警、大都會運輸署和港務局已扣留1800輛車、發出1萬5000張傳票，並逮捕400人。

但李文認為這些舉措不足以嚇退潛在的不法之徒，他表示，妨礙或偽造車牌的最低罰款應提高至150元，並應計入駕照分數。他也建議車牌配備無線電轉發器，讓攝影機可辨識被塗抹或刮花的車牌，並為交通執法與收費攝影機配備人工智能技術，破解無法讀取的車牌。他也希望能打擊販賣假車牌或車牌套的行為，並讓警察接受更好的訓練，以辨識「幽靈車牌」。