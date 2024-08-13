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州府發福利 婦嬰可領50元農夫集市糧食券

記者范航瑜／紐約報導
全州超過700個農夫市集加入了該計畫。(取自州長辦公室)
全州超過700個農夫市集加入了該計畫。(取自州長辦公室)

恰逢全國農夫市集周，州長霍楚(Kathy Hochul)日前宣布，參加「婦嬰幼兒特殊營養補充計畫」(WIC，Special Supplemental Nutrition Program for Women, Infants, and Children)的家庭，現在可以在當地參與該計畫的診所領取價值50元的糧食券，用於在農夫市集營養計畫(Farmers' Market Nutrition Program, FMNP)的指定市集購買新鮮食物。

州農業與市場廳(Department of Agriculture and Markets)與州衛生廳(DOH)合作，共同管理WIC計畫中的農夫市集營養計畫。該計畫為符合WIC資格的參與者提供25元的糧食券。但在本季度，州農業與市場廳申請向農業部申請並成功獲得豁免，從而將福利擴大到每人50元。

所有懷孕、產後或哺乳期的女性、嬰兒以及五歲以下的兒童，只要參加了WIC計畫，均有資格獲得WIC FMNP代金券。代金券僅限在指定的農貿市場和農場攤位使用，用於購買當地新鮮的蔬果等農產品。代金券在參與的當地WIC診所限量發放，先到先得，必須在11月30日前使用。

霍楚表示這項計畫對於消費者和農民來說可謂一舉兩得，既幫助家庭節省食品開支，獲取健康新鮮的食品，同時也支持了當地農民的生計，促進當地經濟發展。「農民們種植和生產的新鮮食品，對於健康和營養飲食至關重要，特別是對幼兒而言，」霍楚說。

全州超過700個農夫市集加入了該計畫。在曼哈頓華埠附近，最近的農貿市場包括位於麥地臣街(Madison St.)的Two Bridges Youth Market的市集，周日開放；以及位於格蘭街(Grand St.)的Lower East Side GrowNYC的市集，周五開放。更多開放時間及更多地點信息可在官網查閱：agriculture.ny.gov/farmers-markets-county。

婦嬰幼兒可領取50元糧食券，在農夫市集購物。(記者范航瑜／攝影)
婦嬰幼兒可領取50元糧食券，在農夫市集購物。(記者范航瑜／攝影)

霍楚 糧食券 華埠

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