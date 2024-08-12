飽受華人長巴線驟減打擊 難恢復

從約十年前開始，華人長巴線路驟降，而新冠疫情後數量再次減少，讓東百老匯商家受打擊巨大。(本報檔案照)

隨著90年代福州移民到達紐約，大量勞動力的到來促使華人 開辦多達逾200條長途巴士線路，通往6、70個城市，讓華人可以隨時去往外州工作，也讓在外州的華人可以方便回到紐約華埠 這一大本營，與親友相聚。但從約十年前開始，由於受巴士停靠規則改變的影響，華人長巴線路驟降，而新冠疫情後數量再次減少，讓東百老匯 商家受打擊巨大。

在東百老匯大道上東方廣場經營珠寶店的朱女士表示，珠寶店曾經的主要收入靠在外州工作的華人回曼哈頓華埠辦酒席。「怡東大酒樓是我們福州人的地標，過生日、結婚要辦酒席的人帶動了周邊一系列商家的收入」。而隨著巴士站的消失，曾經回華埠走親訪友的外州華人也不再頻繁來往，朱女士直言生意跌至超過五分之一。

同樣位於東百老匯大道上的理髮店「新形象」已經開辦超過30年，現任老闆余先生在五、六年前接手管理理髮店，而如今他的店面租約即將到期，他也正在考慮要不要繼續經營下去，「(東百老匯)現在只能說是最後的夕陽」。

余先生表示，店鋪主要仰賴老顧客的幫襯，而老主顧部分在外州工作，另一部分也在近幾年逐漸搬到布碌崙(布魯克林)、法拉盛或紐約上州生活，交通不便加上人口外遷，讓理髮店日收入常有入不敷出的情況，「靠生客是沒辦法生存下去的」。

資深社區人士譚先生表示，他的兒子曾經在華府上大學，在華人巴士票價低至15元的時候經常於周末回紐約會親友。譚先生說，華人巴士的低票價及大網絡讓美東地區的華人都能常回紐約這一大本營，而這一便利條件如今也不再可行。

華埠商改區行政總監陳作舟表示，長巴線路是華埠的血管，在鼎盛時期，每年約有560萬人次乘坐華人長巴，為華埠商家帶來源源不斷的生意。而在十年前大受打擊的長巴業務在疫情後收到再一次衝擊，提供紐約到波士頓往返大巴的祥龍專線直通巴士在疫情後每日降低了三至五班次，解雇了超過20%的司機，上座率也大不如前。