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東百老匯華人老店鋪 漸走入歷史

記者曹馨元╱紐約報導
在東百老匯地標怡東大酒樓對面的東方廣場，除了一樓的一众華人店鋪，如今在二樓開辦了十餘家白人經營的服飾店。(記者曹馨元 / 攝影)
在東百老匯地標怡東大酒樓對面的東方廣場，除了一樓的一众華人店鋪，如今在二樓開辦了十餘家白人經營的服飾店。(記者曹馨元 / 攝影)

在東百老匯附近的地威臣街(Division St.)及堅尼路(Canal St.)上，許多華人老店的招牌仍掛在樓前，但店面卻以悄然易主，搖身一變成為白人開辦的新潮店鋪。沿街更是有一批華人店鋪在近幾年失去蹤影，連招牌都沒有留下。

位於地威臣街113號的店鋪仍掛著「蘭蘭髮型設計美容中心」的招牌，但店面已經變成一家名為Shhh的「廚師發辦」(Omakase)日式料理店。合夥人松岡(Matsuoka)表示，他們在八個月前從「蘭蘭」手下接過店面，為了保留東百老匯的華埠社區特色而決定留下原先的招牌，「雖然我們已經屬於華埠的外圍，但是還是想保留一些華埠的文化，這個街區的仕紳化(Gentrification)進程太快了」。

松崗也說，保留華人店鋪招牌的風潮是由一街之隔的琪琪希臘酒館帶起來的，這家大熱的希臘餐館在大約十年前就已開辦，並留下了華人原店鋪「華星印刷」的招牌，保留街區文化的同時又為餐館帶來了特色。

高女士在東百老匯街區已經工作生活了20餘年，並在離「蘭蘭」不遠處的堅尼路29號經營著「鑫源餐具公司」。高女士在20年間見證了東百老匯的風風雨雨，直言這個街區在新冠疫情前就衰落了。在她店鋪對面原本也有一家華人開辦的理髮店，如今也已關門大吉，換成一家披薩店入駐。高女士認為，租金上漲並不是華人店鋪紛紛離開的主要理由，「還是因為年輕人都走了，現在這裡留下的只有老人」。

在東百老匯地標怡東大酒樓對面的東方廣場，除了一樓的一众華人店鋪，如今在二樓開辦了十餘家白人經營的服飾店。其中，名為James Veloria的二手奢侈品服裝店不僅吸引來美劇「亢奮」(Euphoria)主演謝佛(Hunter Schafer)前來購買，更是被時裝雜誌Vogue多次報導，而Blackpink的Jennie此前也來過東方廣場二樓購物。

在東方廣場一樓經營金飾店的朱女士表示，在疫情前二樓也都是華人店鋪，「但可能因為二樓不像我們一樓容易招攬客人，都離開了」。朱女士已經在此經營了20年左右，「有許多人問我為什麼不搬走，可能換個地方生意會更好，但我快到退休年齡也不想搬來搬去折騰了」。

「我總是說，東邊一片靜默(All quiet on the east front)」，華埠商改區行政總監陳作舟表示，東百老匯街區的衰落從15年前因華人巴士線大幅被砍就已經埋下了種子，而疫情後更是百廢待興，他希望能通過增加路燈、LED廣告屏、及在布碌崙大橋下橋階梯處修建廁所與藝術作品等方式為這個街區帶來人氣。

在東百老匯附近的地威臣街及堅尼路上，許多華人老店的招牌仍掛在樓前，但店面卻以悄然...
在東百老匯附近的地威臣街及堅尼路上，許多華人老店的招牌仍掛在樓前，但店面卻以悄然易主，搖身一變成為白人開辦的新潮店鋪。(記者曹馨元╱攝影)
曾經來怡東大酒樓辦酒席的人帶動了周邊一系列商家的收入。但隨著巴士站的消失，曾經回...
曾經來怡東大酒樓辦酒席的人帶動了周邊一系列商家的收入。但隨著巴士站的消失，曾經回華埠走親訪友的外州華人也不再頻繁來往。(記者曹馨元╱攝影)

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