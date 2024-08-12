東百老匯華人老店鋪 漸走入歷史

在東百老匯地標怡東大酒樓對面的東方廣場，除了一樓的一众華人店鋪，如今在二樓開辦了十餘家白人經營的服飾店。(記者曹馨元 / 攝影)

在東百老匯 附近的地威臣街(Division St.)及堅尼路(Canal St.)上，許多華人 老店的招牌仍掛在樓前，但店面卻以悄然易主，搖身一變成為白人開辦的新潮店鋪。沿街更是有一批華人店鋪在近幾年失去蹤影，連招牌都沒有留下。

位於地威臣街113號的店鋪仍掛著「蘭蘭髮型設計美容中心」的招牌，但店面已經變成一家名為Shhh的「廚師發辦」(Omakase)日式料理店。合夥人松岡(Matsuoka)表示，他們在八個月前從「蘭蘭」手下接過店面，為了保留東百老匯的華埠 社區特色而決定留下原先的招牌，「雖然我們已經屬於華埠的外圍，但是還是想保留一些華埠的文化，這個街區的仕紳化(Gentrification)進程太快了」。

松崗也說，保留華人店鋪招牌的風潮是由一街之隔的琪琪希臘酒館帶起來的，這家大熱的希臘餐館在大約十年前就已開辦，並留下了華人原店鋪「華星印刷」的招牌，保留街區文化的同時又為餐館帶來了特色。

高女士在東百老匯街區已經工作生活了20餘年，並在離「蘭蘭」不遠處的堅尼路29號經營著「鑫源餐具公司」。高女士在20年間見證了東百老匯的風風雨雨，直言這個街區在新冠疫情前就衰落了。在她店鋪對面原本也有一家華人開辦的理髮店，如今也已關門大吉，換成一家披薩店入駐。高女士認為，租金上漲並不是華人店鋪紛紛離開的主要理由，「還是因為年輕人都走了，現在這裡留下的只有老人」。

在東百老匯地標怡東大酒樓對面的東方廣場，除了一樓的一众華人店鋪，如今在二樓開辦了十餘家白人經營的服飾店。其中，名為James Veloria的二手奢侈品服裝店不僅吸引來美劇「亢奮」(Euphoria)主演謝佛(Hunter Schafer)前來購買，更是被時裝雜誌Vogue多次報導，而Blackpink的Jennie此前也來過東方廣場二樓購物。

在東方廣場一樓經營金飾店的朱女士表示，在疫情前二樓也都是華人店鋪，「但可能因為二樓不像我們一樓容易招攬客人，都離開了」。朱女士已經在此經營了20年左右，「有許多人問我為什麼不搬走，可能換個地方生意會更好，但我快到退休年齡也不想搬來搬去折騰了」。