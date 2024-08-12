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曼哈頓區長李文 或競選市主計長

記者范航瑜╱紐約報導
李文5月在華埠孔子大廈參加「植樹慶祝會」。(取自李文辦公室)
李文5月在華埠孔子大廈參加「植樹慶祝會」。(取自李文辦公室)

曼哈頓區長李文(Mark Levine)日前向市競選財務委員會提交文件，並將區長連任的募款帳戶轉換為了主計長帳戶，為明年競選市主計長所邁出第一步。

一位內部消息人士向媒體透露了此消息，但強調此舉不應被視為「最終決定」。消息人士指出，李文仍可能在未來改變主意，選擇競選連任區長。

李文將近26萬3000元的區長帳戶餘額轉入主計長競選帳戶後，將能接受更高額度的個人捐款，相較於區長帳戶1600元的單筆捐款上限，主計長賬戶可以接受超過2100元的捐款。

作為前市議會議員，李文擁有穩固的政治基礎。他不僅在曼哈頓政壇已經活躍逾十年，還擔任過三年的公校教師，並且與華埠保持緊密聯繫。多年來，他與州眾議員李榮恩(Grace Lee)關係密切，曾數次一同舉辦亞裔月晚宴，參與華埠綠化擴大計畫，並在今年首辦了華埠春節新年早餐會。

現任市主計長蘭德(Brad Lander)上月30日也正式宣布將於明年競選市長。然而他也提到可能會改變計畫，改為競選連任。同時，皇后區民主黨州眾議員珍妮花(Jenifer Rajkumar)已宣布參選市主計長。作為市長亞當斯(Eric Adams)的盟友，她常在市府新聞發布會上與市長一同露面。其他潛在主計長候選人還包括市議會財務主席紀思庭(Justin Brannan)和布碌崙(布魯克林)區長雷諾索(Antonio Reynoso)。

珍妮花上月提交的首份主計長競選募款文件顯示，她的競選資金帳戶餘額並不樂觀，為負1萬9435元。儘管如此，她仍表示歡迎李文參與競選。「我們生活在世界上最偉大的民主國家，我的移民父母為了成為其中的一部分而捨棄了一切。每個人都應該有參選的機會，」珍妮花表示自己歡迎任何挑戰。

州眾議員李荣恩(圖右)和曼哈頓區長李文(圖左)今年2月在華埠主辦首屆慶祝農曆新年...
州眾議員李荣恩(圖右)和曼哈頓區長李文(圖左)今年2月在華埠主辦首屆慶祝農曆新年早餐會。(本報檔案照)

華埠 眾議員 曼哈頓

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