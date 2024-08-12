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鬍鬚男市長官邸門外強姦未遂 警緝凶

記者許君達／紐約報導
曼哈頓上城市長官邸瑰西園門前10日凌晨發生街頭性侵案件，警方公布嫌犯照片。(市警提供)
曼哈頓上城市長官邸瑰西園門前10日凌晨發生街頭性侵案件，警方公布嫌犯照片。(市警提供)

曼哈頓上城市長官邸瑰西園(Gracie Mansion)門前10日凌晨發生街頭性侵案件，受害者為一名19歲女性，嫌犯在逃。紐約市警(NYPD)日前發布了多段嫌疑人的監控影像，並向全社會廣泛徵集破案線索。

根據警方公布的信息，案件發生地點位於曼哈頓東90街與東端大道(East End Avenue)相連的拐角處，距離瑰西園靠近89街的北側大門僅一個街區之隔。10日凌晨1時15分左右，受害女性在人行道上步行時，被目前身分不明的嫌犯盯上。嫌犯首先靠近受害人，隨後趁機將其推倒在地，試圖做出強暴行為。

警方透露，受害人在遭遇性侵時大聲呼救，驚動了附近值班的門衛，因而嫌犯未能得逞。隨後，此人沿東90街向西步行逃離現場。根據警方的描述，嫌犯為深色皮膚，身高約5呎9吋，身材勻稱，面部有落腮鬍鬚。作案時此人身穿深色襯衫、藍色牛仔褲和彩色運動鞋。

警方公布了嫌犯的照片和多段監控影響，呼籲公眾提供線索，幫助警方抓捕嫌犯歸案。如有發現嫌犯行蹤者，民眾可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

本案發生於曼哈頓的偏僻路段，屬夜間犯罪的溫床，而且罪案一旦發生，缺乏目擊者將為調查帶來困難。在這起案件中，警方蒐集的大量監控紀錄可能成為破案的關鍵。長期大力推廣社區監控攝影機的華埠商業改進區(Chinatown BID)行政總監陳作舟介紹，監控系統將會大大提高警方的偵查效率，增加犯罪成本。

曼哈頓上城市長官邸瑰西園門前10日凌晨發生街頭性侵案件，警方公布嫌犯照片。(市警...
曼哈頓上城市長官邸瑰西園門前10日凌晨發生街頭性侵案件，警方公布嫌犯照片。(市警提供)

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